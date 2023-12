Mardi 5 décembre 2023 marque le lancement, à Tunis, de « la Route du Patrimoine Mondial UNESCO » qui mets en lumière 11 éléments et biens du patrimoine mondial en Tunisiedans 8 régions. La route traversera l’Amphithéâtre d’El Jem, le Site archéologique de Carthage, Dougga et Kairouan, la Médina de Sousse et de Tunis, la Ville punique de Kerkouane et sa nécropole, le Parc national d’Ichkeul, Kairouan et Djerba et valorisera le patrimoine culturel immatériel.

A travers la route, on mettra l’accent sur la pêche à la Charfia à l’île de Kerkennah, la poterie des femmes de Sejnane, la préparation et la production du couscous, les us et usages culinaires dont l’harissa au Cap-Bon, à Kairouan, au Sahel, à Gabes et à Sidi Bouzid, la calligraphie arabe et le savoir-faire et pratiques associés au palmier dattier.

Ceux et celles qui ne veulent pas « bronzer idiot », pourront découvrir, en suivant la route, des dimensions socioculturelles, historiques et civilisationnelles qu’ils ignoraient ou méconnaissaient.

« Ce projet qui a pour objectif de valoriser le patrimoine, tend à élargir et diversifier notre offre pour étaler la saison touristique. Il œuvre en même temps à attirer une gamme plus large de touristes, qui contribue à hisser le produit vers le haut et qui porte les valeurs de l’inclusion sociale et du partage humain incarnant notre profond engagement envers un tourisme socio-durable, tant les habitudes du voyageur ont changé aujourd’hui, apportant des besoins et des exigences différentes et spécifiques » a déclaré Moez Belhassine, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, à l’ouverture, à Tunis, de la journée pour le lancement de la Route de l’Unesco.

Le ministre a rappeléla stratégie Nationale du Tourisme à l’orée 2035 qui repose, entre autres, sur une destination à haute valeur-ajoutée, en symbiose avec son milieu humain, culturel,historique et naturelinsistant sur l’importance du tourisme culturel pour répondre auxnouvelles exigences des touristes « en quête d’expériences immersives, authentiques, durables, inclusives et pérennes ».

Eric Falt, Directeur du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb a, dans son intervention, évoqué l’importance du patrimoine culturel matériel et immatériel dans la valorisation des destinations au niveau mondial et mis en avant le potentiel de la Tunisie, destination méditerranéenne connue pour la richesse des sites et renommée pour son statut de mosaïque des civilisations. « Cette route se distingue par sa singularité étant le seul itinéraire touristique Unesco au monde englobant patrimoine matériel et immatériel d’un pays »

Le tourisme culturel défini par l’OMT(Organisation mondiale du tourisme) comme étant un tourisme axé sur les produits culturels est l’un des segments de l’industrie touristique où la croissance est la plus rapide. Il représenterait, selon certaines estimations 40% de l’ensemble du tourisme mondial et concernerait lesmonuments et sites historiques, les sites religieux, l’héritage artisanal, musical, gastronomique sans oublier toutes les représentations artistiques et expressions culturelles.

Le tourisme culturel est devenu aujourd’hui, un outil important permettant, à travers la valorisation des patrimoines matériel et immatériel de stimuler la croissance économique et le développement durable. Il exige un encadrement de très haute qualité et contribue à la création d’emploisnon délocalisables puisqu’il s’agit de gérer des monuments historiques, des musées, de réaliser des activités culturelles locales et de superviser, sur place, toutes les actions visant la préservation du patrimoine immatériel.

Grâce au tourisme culturel, on se dote des moyens servant à la préservation des monuments menacés de disparition et on assure la revivificationdes zones rurales et urbaines et la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel.

Moez Belhassine a rappelé les autres Routes qui ontvu le jour en Tunisie à savoirles Routes cinématographiqueet culinaire dans l’attente du lancement de la Routedes Randonnées. Il a aussi évoqué la récente inscription de l’île de Djerba au Patrimoine Mondial de l’Unesco, avec la confirmation de 24 sites et monuments et qui s’ajoute aux 8 autres monuments classés au Patrimoine de l’UNESCO.

La Route du Patrimoine Mondial UNESCO, soutenue par le projet « Promotion du Tourisme Durable », est une action conjointe de l’Union Européenne dans le cadre de son programme Tounes Wijhetouna – تونس وجهتنا et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l’artisanat

Tarek Baccouche, Directeur général de l’Institut National du Patrimoine, Peter Prügel, Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie et Marcus Cornaro, Ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie ont participé à la journée du lancement de l’opération Route de l’Unescomardi 5 décembre à Tunis.