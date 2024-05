La fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) organisera, du 3 au 5 juillet 2024, à Tunis, dans le cadre de la deuxième édition du salon international de l’industrie agroalimentaire en Afrique «IFSA Africa 2024 », deux évènements internationaux visant à favoriser la promotion du tourisme culinaire tunisien.

Il s’agit de la 1ère édition du festival des Journées internationales du patrimoine culinaire et du premier Concours international des Chefs de cuisine qui se tiendront, au Parc des expositions du Kram, en collaboration avec ITNC Expo, l’organisateur du salon IFSA Africa, a indiqué Mohamed Haouas directeur exécutif de la FTRT dans une déclaration à l’Agence.

En effet, la FTRT a organisé, mardi, un colloque d’information destiné aux attachés économiques et culturels représentant plus de 30 Ambassades accréditées à Tunis et aux organisations internationales résidentes en Tunisie, et ce, avec le concours des ministères du Tourisme et de l’artisanat et des Affaires étrangères.

L’objectif est de créer une dynamique touristique tout au long de l’année, promouvoir le tourisme culinaire tunisien et développer les exportations des produits agroalimentaires locaux, a ajouté Houas.

L’événement favorisera, également, la promotion de l’image de la Tunisie et donnera l’occasion aux pays étrangers participants de faire connaitre leurs patrimoines culinaires, a-t-il encore dit.

Il a, dans le même cadre, affirmé que le nombre des participants étrangers sera fixé suite à cette journée à laquelle ont pris part des attachés de plusieurs pays dont le Canada, l’Italie, la France, l’Espagne, la République de Cuba, le Pakistan, l’Argentine, l’Algérie, la Syrie, la Libye et le Maroc.

De don côte, Islem Louati, directeur général de la société organisatrice d’IFSA, a souligné que la deuxième édition du salon sera marquée par cinq nouveaux événements et concours internationaux qui seront évalués par des membres de jury de renommée internationale.

Il a cité à titre d’exemple la première « Coupe d’Afrique de Pizza » qui se tiendra en partenariat avec une association italienne. Et d’ajouter que le gagnant de cette compétition participera à la coupe du monde de pizza.

Il s’agit également de « Carthage International Oil Competitions Pavillon » qui sera une vitrine où les producteurs présenteront les meilleures huiles d’olive de leurs pays et qui seront évaluées par des jurys internationaux.

Au sujet du festival des journées internationales du patrimoine culinaire, le membre du conseil exécutif de la FTRT, Tayeb Capitale a souligné que cet événement se veut un voyage gastronomique autour du monde. L’objectif est de favoriser la découverte de la richesse et la diversité de la cuisine tunisienne et du monde entier et permettre le développent de réseaux et de rencontres entre les professionnels de l’industrie agroalimentaire.

Lors des Journées internationales de la Cuisine, chaque pays participant présentera un stand où il proposera aux visiteurs de déguster ses plats traditionnels avec une multitude de saveurs, de textures et de techniques culinaires.

De son côté, le Président de l’Association Tunisienne des Professionnels de l’art Culinaire Taieb Bouhadra a fait savoir que le premier concours international des Chefs de cuisine favorisera l’échange entre les professionnels.

Le programme prévoit quatre concours à savoir, « Jeunes talents », « Séniors » qui mettra en exergue la viande de Tibar une race unique en Tunisie, « Suchi Cup » et « Pâtisserie».