Le taux de pénétration des médicaments génériques et biosimilaires en Tunisie est estimé à 55% et on vise à atteindre un taux plus élevé dans les années à venir, a fait savoir vendredi Mehdi Dridi, président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie.

Dans une déclaration aux médias en marge des premières journées internationales des médicaments génériques et biosimilaires organisées à Tunis les 17 et 18 mai en cours, Mehdi Dridi a qualifié la consommation tunisienne de médicaments génériques de faible.

Selon le responsable dans les pays riches le taux de pénétration des médicaments génériques et biosimilaires atteint les 80 voire 90%.

Afin de parvenir à augmenter ce taux en Tunisie, plusieurs mesures sont actuellement en cours d’étude notamment au niveau règlementaire, a indiqué le PDG de la pharmacie centrale de Tunisie.

Il a, dans ce contexte, signalé que dans le cadre du partenariat avec la banque mondiale et l’organisation mondiale de la santé (OMS), la politique de financement des médicaments en général est actuellement en train de révision.

“Nous nous orientons vers la prescription des médicaments en DCI (dénomination commune internationale) de façon à donner au pharmacien la possibilité de substituer directement.

Mehdi Dridi a fait remarquer que des études pharmaco économiques ont prouvé que rien que rémunérer le pharmacien pour la dispensation d’un médicament générique diminue d’une façon très conséquente l’utilisation des médicaments princeps et donne des outils au pharmacien pour sensibiliser le malade ce qui aura systématiquement un impact positif sur la réduction des coûts des médicaments et la garantie de leur disponibilité ainsi que sur l’ensemble du système de santé.