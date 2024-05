Le coût de réalisation de différentes phases de recensement général de la population et de l’habitat est de l’ordre de 89 millions de dinars (MD), a annoncé, vendredi, le Directeur général de l’Institut national de la statistique (INS) Bouzid Nsiri, soulignant que l’enveloppe nécessaire à l’exécution de ce recensement est mobilisée tout en renforçant l’appui sectoriel en vue de réduire ces dépenses.

Nsiri a précisé, lors des travaux de la 1ère réunion de la commission nationale de recensement général de la population et de l’habitat à Tunis, que les agents démarreront le dénombrement effectif de la population au mois de novembre ou décembre 2024. L’opération s’étalera sur 45 jours, a-t-il précisé, estimant que le 6 novembre 2024 sera la journée de référence ce dénombrement.

Il s’agit du 13ème recensement général réalisé en Tunisie depuis une centaine d’année par rapport au 1er dénombrement réalisé en 1921. Il va concerner 4, 2 millions de locaux et logements et 3 millions 350 mille familles.

La phase de pré-dénombrement va démarrer le 20 mai 2024 et elle concernera les constructions, les locaux et des habitats.

Le responsable a mis l’accent sur l’utilisation de nouvelles technologies et des tablettes numériques dans la réalisation de l’opération de recensement, en plus de l’utilisation du système d’informations géographiques pour obtenir des données précises et globales, permettant d’identifier une base de données justifiée, qui sera utilisée dans la panification stratégique de développement 2026-2030, et de réaliser les enquêtes périodiques élaborées par l’INS.

Il a souligné que l’utilisation de nouvelles techniques permettra d’accélérer l’exploitation des données de recensement ainsi que leur publication dans quelques mois au lieu de passer une longue période dans la réalisation de dénombrement manuel.