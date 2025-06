Après plusieurs jours de chaleur, la Tunisie s’apprête à connaître une légère baisse des températures ce samedi 28 juin. Les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM) annoncent un temps globalement peu nuageux, avec des variations régionales notables.

Dans les régions côtières du nord et sur les hauteurs, les maximales devraient osciller entre 28 et 32 degrés Celsius, offrant un répit bienvenu aux habitants et aux vacanciers. Le ciel y sera toutefois plus couvert, avec des nuages plus denses attendus.

Pour le reste du pays, les températures resteront élevées, comprises entre 33 et 39 degrés. Le sud-ouest, en particulier, connaîtra des pics de chaleur pouvant atteindre les 43 degrés, invitant à la prudence et à l’hydratation.

Côté vent, une forte brise de secteur nord est attendue près des côtes et sur les hauteurs, rendant la mer très agitée. Ailleurs, le vent sera faible à modéré. Les usagers de la mer et les riverains des zones côtières sont donc appelés à la vigilance.