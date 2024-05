Plus de 20% des médicaments fabriqués en Tunisie sont exportés vers de nombreux pays notamment la Libye, en Afrique subsaharienne, au Moyen Orient et en Europe, a fait savoir vendredi Nadia Fenina, directrice générale de l’unité de promotion de l’investissement et de l’exportation des services de santé au ministère de la santé.

Dans une déclaration aux médias en marge des 1ères journées internationales des médicaments génériques et des biosimilaires organisées à Tunis, la responsable a indiqué que la valeur de ces exportations varie entre 250 et 300 millions de dinars.

“L’objectif étant d’atteindre 1400 millions de dinars d’ici quatre ans”, a-t-elle fait remarquer.

Fenina a souligné que cet objectif a été fixé en se basant sur les résultats d’une étude stratégique qui a prouvé qu’à travers la mise en place de certaines mesures dont la réduction des délais d’octroi de l’autorisation de mise sur le marché (AMM), l’ajustement des prix et le renforcement de la communication, il sera possible de promouvoir les exportations en médicaments.

Dans ce contexte, elle a fait savoir que la plupart des médicaments produits en Tunisie sont des médicaments génériques, qui sont utilisés à hauteur de 70% au vu des transactions, outre la fabrication des biosimilaires qui sont aussi exportés.

Selon la responsable, la Tunisie dispose du savoir-faire nécessaire et des compétences qui lui permettent de promouvoir l’investissement et l’exportation dans le secteur pharmaceutique.

A noter que la Tunisie produit 3168 médicaments génériques et 46 biosimilaires, d’après le directeur général de l’agence nationale des médicaments, Abderrazak Hedhili.