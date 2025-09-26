Les résultats de la cinquième édition du Concours tunisien des produits du terroir seront dévoilés le 2 décembre 2025 lors d’une cérémonie à la Cité de la Culture, a indiqué l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA). À cette occasion, un marché « du producteur au consommateur » se tiendra du 2 au 4 décembre pour permettre au public de découvrir et d’acheter les produits primés.

Les inscriptions à ce concours, ouvertes auprès des directions régionales de l’APIA et des commissariats régionaux du développement agricole, se clôturent le 30 septembre 2025. La sélection des lauréats s’appuiera sur des séances de dégustation organisées les 18, 19 et 20 novembre par des jurys spécialisés.

Lancé en 2017, ce concours est le premier du genre en Tunisie visant à valoriser les spécificités locales des produits agricoles et alimentaires tunisiens. Il s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale pour la promotion des produits du terroir, élaborée après un inventaire ayant recensé 220 produits locaux à travers le pays.

Depuis sa création, le concours a connu une croissance significative : le nombre de produits récompensés est passé de 236 en 2017 à 879 lors de la dernière édition, reflétant un engouement croissant des producteurs. Selon l’APIA, cette dynamique a stimulé le développement local, renforcé la qualité des productions, encouragé l’innovation et favorisé l’émergence d’une concurrence positive entre les acteurs du secteur.

Au-delà de l’aspect économique, l’initiative a contribué à valoriser le patrimoine culinaire tunisien, à soutenir le tourisme gastronomique, à promouvoir les démarches qualité et à renforcer les compétences entrepreneuriales, notamment chez les jeunes et les femmes en milieu rural.