Après une suspension au début de la saison estivale, la vie culturelle va reprendre progressivement en présentiel à partir de fin août, a déclaré la Directrice générale des affaires régionales au ministère des Affaires culturelles, Rabia Belfguira.

Belfguira a fait savoir que la situation des artistes et la conjoncture sanitaire due à la Covid-19 ont été au centre d’une rencontre, mardi 24 août 2021, du ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar, avec divers acteurs du secteur culturel.

Les principales recommandations issues de cette rencontre consistent en “des mesures urgentes en vue de remédier aux difficultés auxquelles font face les artistes”. Il a été convenu de leur attribuer des aides financières, tout en hâtant la reforme des mécanismes d’aide actuels.

Selon elle, les spectacles reprendront à Tunis et dans les différentes régions du pays présentiel (un nombre limité de spectateurs sera autorisé et dans le respect des protocoles sanitaires) et à distance.

La reprise sera faite en coordination entre le ministère et les délégations régionales aux Affaires Culturelles de chaque gouvernorat.

En vue de promouvoir le secteur du tourisme culturel et la destination Tunisie, le ministère prévoit l’organisation de spectacles sur des sites archéologiques et leur diffusion sur les plateformes en ligne.

S’agissant de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dédiée aux artistes, Belfguira a annoncé que le ministère a accueilli la demande de plus de 14 000 créateurs inscrits sur la plateforme Evax.

Organisée en coordination entre le ministère des Affaires culturelles et celui de la Santé, la campagne de vaccination pour les artistes démarre jeudi 26 août à la Cité de la Culture pour couvrir ensuite plusieurs régions du pays.