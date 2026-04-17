La Selma Feriani Gallery, à La Goulette, présentera du 2 mai au 25 juillet 2026 deux expositions personnelles : Steel Genetics (« Génétique de l’acier ») de Jessica Boubetra et A Never-Ending Masquerade (« Une mascarade sans fin ») de Dora Dalila Cheffi.

Basées entre Tunis, Paris et Helsinki, les deux artistes développent des pratiques distinctes et ont présenté leurs travaux dans plusieurs institutions en Europe et à l’international. Jessica Boubetra explore, à travers la sculpture, des formes hybrides à la croisée de la biologie et des technologies, tandis que Dora Dalila Cheffi interroge, dans une approche picturale, les dynamiques du regard et les constructions de l’identité.

Selon un communiqué de la galerie parvenu vendredi à l’agence TAP, le vernissage est prévu le jeudi 30 avril 2026, de 18h00 à 21h00, au siège situé dans la zone industrielle de Kheireddine à La Goulette (banlieue nord de Tunis).

Dans Steel Genetics, Jessica Boubetra propose « un paysage spéculatif où biologie, technologie et fiction convergent sous une forme matérielle », précise le communiqué. Conçue comme « une collection fictive d’arbres, un arboretum artificiel et inversé », l’exposition met en scène des entités sculpturales hybrides qui « existent au-delà des taxonomies naturelles et conventionnelles ». L’artiste y interroge notamment « ce que signifie fabriquer des systèmes “semblables à la vie” » dans un contexte où « la frontière entre fabrication et émergence n’est plus stable ».

Présentée en mezzanine, A Never-Ending Masquerade de Dora Dalila Cheffi rassemble un ensemble de peintures explorant les modalités de représentation. Les figures qui y apparaissent « résident dans un intervalle où l’image commence à se détacher de sa source », souligne le texte curatorial signé Racha Khemiri, qui évoque également « une réinvention radicale » des représentations, notamment féminines, où « la mascarade devient moins un acte de transformation qu’une intensification de l’identité ».

Née en 1989, Jessica Boubetra vit et travaille à Paris. Sa pratique se situe à l’intersection de l’artisanat et du numérique. Son travail a été présenté dans plusieurs institutions en Europe.

Née en 1990 à Helsinki, Dora Dalila Cheffi vit et travaille entre la Finlande et la Tunisie. Sa pratique englobe la peinture, la vidéo et l’installation. Son œuvre a été présentée lors d’expositions collectives, notamment en Europe et en Afrique.

Cette double exposition s’inscrit dans la programmation de la galerie dédiée aux pratiques contemporaines. Les deux expositions occuperont respectivement l’espaces principal et la mezzanine de la galerie.