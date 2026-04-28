Le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment politique, parlementaire, économique, touristique, culturel et scientifique, a été au centre d’une rencontre entre l’ambassadrice de Tunisie en Jordanie, Moufida Zribi, et la présidente du groupe d’amitié Jordanie-Tunisie au Sénat jordanien, Ihsan Barakat.

La réunion a permis d’explorer les moyens d’intensifier la coopération parlementaire entre les deux pays et de définir un programme de travail commun pour l’année 2026, marquant ainsi le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques tuniso-jordaniennes, indique l’ambassade de Tunisie à Amman, dans un communiqué publié mardi.

Les deux parties ont mis en avant la solidité des liens historiques unissant la Tunisie et la Jordanie, tout en insistant sur l’importance de dynamiser les échanges parlementaires et de favoriser le partage d’expertises législatives. Elles ont également discuté de l’élargissement des perspectives de coopération économique et commerciale, de la promotion des partenariats et du renforcement de la coopération culturelle et académique.

Des membres du groupe d’amitié ont aussi participé à cette réunion qui a notamment abordé la convergence des positions sur les questions régionales et internationales. L’accent a été mis sur ainsi que la nécessité de renforcer la coordination et la concertation, dans le respect des principes de souveraineté nationale et du règlement pacifique des différends par le dialogue, afin de contribuer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international.