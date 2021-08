La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, annonce que l’allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) d’un montant de 650 milliards de dollars prend effet, ce qui permet à certains pays de renforcer leurs réserves de change.

Dans un communiqué publié lundi 23 août 2021 sur son site web, le FMI explique que cette allocation permettra de fournir des liquidités supplémentaires au système économique mondial, en complétant les réserves de change des pays et en réduisant leur dépendance à l’égard d’une dette intérieure ou extérieure plus coûteuse. Les pays peuvent utiliser l’espace ainsi créé pour soutenir leur économie et intensifier leur lutte contre la crise de Covid-19.

Les DTS, précise l’institution de Bretton Woods, sont distribués aux pays au prorata de leurs quotes-parts au sein du FMI. Cela signifie qu’environ 275 milliards de dollars sont destinés aux pays émergents et aux pays en développement, dont 21 milliards pour les pays à faible revenu, ce qui représente jusqu’à 6 % de leur PIB pour certains d’entre eux.

En 2020, la quote-part de la Tunisie au FMI en 2020 s’élevait à 545,2 millions de DTS, selon les données publiées par le Fonds. Notre pays a entamé, en mai 2021, des négociations avec le FMI pour obtenir un nouveau financement.

Kristalina Georgieva souligne que les DTS sont une ressource précieuse et c’est aux pays membres qu’il appartient de décider de la meilleure façon d’en faire usage. Afin que les DTS soient utilisés pour le plus grand bénéfice des pays membres et de l’économie mondiale, ces décisions doivent être prudentes et bien éclairées.

Pour aider les pays et veiller au respect des principes de transparence et de responsabilisation, le FMI propose un dispositif permettant d’évaluer les incidences macroéconomiques de la nouvelle allocation, son traitement statistique et sa gouvernance, ainsi que la manière dont elle pourrait influer sur la viabilité de la dette.

En outre, le FMI présentera régulièrement des données actualisées sur l’ensemble des avoirs, des transactions et des échanges de DTS, y compris, dans deux ans, un rapport de suivi sur l’utilisation des DTS.

Le FMI encourage également la réaffectation volontaire d’une partie des DTS des pays affichant une position extérieure solide en faveur des pays qui en ont le plus besoin, a fait savoir Georgieva.

Au cours des 16 derniers mois, certains pays membres se sont déjà engagés à prêter 24 milliards de dollars, dont 15 milliards provenant de leurs DTS actuels, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, qui permet au FMI d’accorder des prêts concessionnels aux pays à faible revenu.

Georgieva a affirmé que le Fonds étudie également avec ses pays membres la possibilité de créer un nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la viabilité, par l’intermédiaire duquel les DTS réaffectés permettront d’aider les pays les plus vulnérables à se transformer sur le plan structurel, notamment face aux enjeux climatiques.

Une autre possibilité consisterait à réaffecter des DTS pour financer les prêts accordés par les banques multilatérales de développement.

” Cette allocation de DTS est une composante essentielle de l’action plus globale que mène le FMI pour aider les pays à surmonter la pandémie. Cette démarche prend la forme de nouveaux financements d’un montant de 117 milliards de dollars en faveur de 85 pays, d’un allègement du service de la dette pour 29 pays à faible revenu, ainsi que de conseils et d’un appui au développement des capacités dans plus de 175 pays afin d’assurer une reprise solide et plus durable “.