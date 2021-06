“Tunisie médiévale, ses artistes-artisans et ses tissus précieux” est un nouvel ouvrage de Habib Ben Mansour qui vient d’être publié par Nirvana Editions.

“Faire revivre et réhabiliter dans ses justes droits l’Ifriqiya médiévale à partir du créneau des textiles précieux et des métiers qui en dépendent, tel est le défi relevé et largement réussi par cet ouvrage, fruit d’un travail engagé et d’investigations de longue haleine de la part de Habib Ben Mansour, expert en tissages ras”, lit-on dans la note de présentation.

Rien que la teneur du titre, qui sort de l’ordinaire récurrent des publications, la démarche entreprise par l’auteur pour s’attaquer à un sujet à la fois ignoré, insoupçonné, pour ne pas dire occulté, et les résultats obtenus, bousculent étonnement les idées reçues, prises trop longtemps comme des vérités absolues et inaliénables.

“La touche romancée dont a été écrit ce livre qui fait déambuler d’une période à l’autre, dans un esprit de continuité, de l’Antiquité à l’époque moderne, en passant par les périodes byzantine, aghlabide, ziride, hafside et husseinite, et qui à force de répétitions et d’insistance qui crient l’évidence, fait plonger le lecteur dans une ambiance réelle et non fictive digne des Mille et une nuits.