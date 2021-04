Tunisie Telecom et Go-Ventures (le fonds Tech-startup de Go Malta dont le rôle est de supporter et investir dans les startups au cours de leur phase de développement) ont lancé un challenge visant à offrir un accès au marché européen voire international aux start up tunisiennes labellisées.

A rappeler au passage que Go Malta est une filiale de Tunisie Telecom à Malte. C’est le premier opérateur quad-play dans ce pays qui fournit des services mobiles, fixes, Internet et TV à plus de 500 000 clients ainsi que des services Cloud, Roaming, Data Networking, Business IP et des services managés pour les entreprises.

Le sujet de ce challenge, lancé le 19 février 2021, est « les services à valeurs ajoutées ». Mais d’autres challenges seront lancés dans le même cadre portant sur d’autres sujets d’actualité, promet l’opérateur national des télécommunications.

La cible était les startups tunisiennes labellisés (le label Startup est un label de mérite accordé à toute société de droit tunisien qui respecte les critères de labélisation en termes d’âge, taille, indépendance, innovation). Ce label est la clé de voûte pour accéder à l’univers Startup Act qui contribue à faire de la Tunisie un pays propice pour le développement des startups à la croisée de la Méditerranée, de la région MENA et de l’Afrique.

Suite à un examen de propositions, les représentants de Go-Ventures ont sélectionné les 5 startups tunisiennes suivantes pour le pitch :

Et comme il se doit, c’est Samir Saied, le président directeur général de Tunisie Telecom et président de GO plc, qui a ouvert ce pitch qui s’est déroulé vendredi 23 avril 2021.

Pour la séance de pitch, un jury mixte (Go Malta + TT) a été constitué de 3 membres, à savoir : 2 représentants de Go Malta (Antonio Ivankovic et Arthur Azzopardi) et Dr. Rim Belhassine Cherif (directeur central de l’innovation et de la stratégie et responsable de la transformation digitale au sein de Tunisie Télécom).

Après évaluation des 5 propositions, le jury déclaré la startup Galactech gagnante du Challenge. Elle va donc bénéficiera des prix suivants :