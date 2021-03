Utiliser l’humour et le rire pour mieux dénoncer les stéréotypes sexistes, machistes et misogynes, c’est le principe de la pièce théâtrale “Vitrina”, des scénettes de théâtre dont la première aura lieu le 20 mars 2021 à 18H00 au Centre culturel d’El Menzah 6 en présence des représentants du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées ainsi que des organisations de la société civile.

Vitrina est une création parodique de Khawla Elhadef, initiée et produite par la Fondation allemande Heinrich-Böll-Stiftung, Tunisie.

Il s’agit d’un projet artistique engagé, dont l’objectif premier, est de lancer un discours et d’amorcer un débat autour des normes imposées par la société sur le genre. Ce qui permet, à moyen terme, d’adresser la non-visibilité du travail féminin et la non reconnaissance du rôle des femmes dans le développement économique. Et c’est à travers l’interrogation de la vision liée au genre dans la société qui mène systématiquement à la sous-estimation économique et sociale des activités des femmes. Une stratégie qui prend appui sur la provocation drôle et la parodie des comportements masculins patriarcales, et l’attitude des femmes comme complice de sa reproduction.

Etant donné que les stéréotypes de genre demeurent largement ancrés dans l’inconscient de la société, le combat est toujours d’actualité, pour l’égalité femmes-hommes et la lutte contre l’homophobie. Et c’est à travers le théâtre que Khawla Elhadef a choisi de déconstruire ces stéréotypes, afin de tendre vers une société plus juste, plus égalitaire.

Vitrina est une œuvre artistique qui démasque ce qui se cache derrière la vitrine, derrière les inégalités de genre dans les espaces publics et privés.

Ces scénettes fusionnées ont été créées dans le cadre de la sensibilisation morale et civique, sous une forme ; mêlant le jeu théâtral parodique et le discours social. Une œuvre qui permet d’aborder de nombreuses questions de manière ludique et transversale, en espérant de créer un impact bien plus grand et ample, par la confrontation du public à ses propres préjugés et stéréotypes.