La 32ème édition du Festival international Farhat Yamoun de théâtre se tiendra du 1er au 5 mai 2026 à Djerba avec une programmation riche et diversifiée, a annoncé le comité d’organisation lors d’une conférence de presse tenue samedi au siège de l’Association de sauvegarde de l’île de Djerba.

Cette édition comprendra plusieurs spectacles de théâtre, dont cinq destinés au public adulte et cinq pour les enfants, ainsi que des ateliers de formation et un colloque intellectuel. Un carnaval parcourra également le centre-ville pour annoncer l’ouverture du festival, selon les organisateurs.

L’ouverture de cet évènement sera, ainsi, marqué par un grand carnaval réunissant des tableaux artistiques variés, avec des troupes folkloriques tunisiennes et libyennes, des performances scéniques et des marionnettes géantes.