” Célébrée le 08 mars de chaque année, la journée internationale des femmes, est une occasion pour mobiliser tous les efforts visant à renforcer les droits des femmes et à promouvoir l’égalité des chances et la non-discrimination “, souligne le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors dans un communiqué publié vendredi 5 mars 2021.

A cette occasion, le ministère participera aux travaux de La soixante-cinquième session de la Commission de la condition de la femme (CSW65) qui se tiendra à distance du 15 au 23 mars en cours et débattra les thèmes de la participation totale et effective de la femme à la prise de décision dans la vie publique, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles.

Le communiqué ajoute que le ministère a mis en place un programme riche et varié pour fêter cette journée internationale.

Il s’agit d’une série d’actions de sensibilisations sur l’égalité des sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes pendant toute la période du 05 au 23 mars 2021.

Dans ce cadre, le conseil des pairs pour l’égalité entre les femmes et les hommes examinera, lors de sa réunion, la stratégie nationale de lutte contre la violence et le programme de promotion de l’entrepreneuriat féminin (RAIDA).