Une série de projets pour la promotion et la formation de jeunes entrepreneurs ainsi que plusieurs projets d’investissement de la Coopération Allemande dans des écoles ont été au centre de la visite du Chef de mission adjoint de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, Georg Felsheim, dans le gouvernorat de Kairouan.

Le 22 février 2021, le chef de mission adjoint de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, Georg Felsheim, a été accueilli par le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, pour s’entretenir des questions et des défis liés à la promotion de l’esprit d’entreprise et à la création d’emplois.

A l‘issue de cette rencontre, Felsheim a rencontré plusieurs entrepreneurs qui ont pu professionnaliser et développer leur entreprise grâce à des formations thématiques ciblées organisées par la GIZ en Tunisie pour le compte de la Coopération allemande.

En premier lieu, des jeunes participants d’un parcours de formation au métier de facilitateurs OPA (facilitateurs spécialisés dans l’accompagnement des Organisations professionnelles agricoles), ont reçu leurs attestations de qualification des mains du Chef de mission adjoint et du gouverneur de Kairouan.

Au cours de la cérémonie à ciel ouvert, Felsheim a souligné l’engagement fort de la coopération tuniso-allemande en faveur de la région de Kairouan: « Nous félicitons la bonne coopération entre la Coopération Allemande et tous les acteurs locales, l’administration régionale, les municipalités et aussi la société civile. […] Le soutien porté par l’Allemagne à travers les projets de la GIZ vise deux objectifs : la création d’emplois et de perspectives économiques, en particulier pour les jeunes, ainsi que la participation des citoyens dans la transition politique. »

Pour sa part, Mohamed Bourguiba s’est félicité de l’étroite collaboration avec la Coopération allemande ainsi qu’avec la GIZ, qui, selon lui, « donnent de nombreuses initiatives importantes et mettent en œuvre des projets réussis dans notre région dans le domaine de la formation professionnelle, de l’éducation, de l’apprentissage de la langue allemande ainsi que de la promotion des petites entreprises. »

Ce parcours de formation qualifiante pour de nouveaux métiers est mis en œuvre par la GIZ dans le cadre du projet « Promotion de l’emploi dans les régions rurales en Tunisie » (PERR) en partenariat avec le ministère tunisien de la Jeunesse et celui de l’Agriculture et de la Pêche.

Ainsi, 21 ingénieurs agronomes à la recherche d’emploi (dont 17 femmes) ont entrepris ce parcours de formation. Ces jeunes sont aujourd’hui des jeunes consultants indépendants au service de leurs régions respectives et de toute la Tunisie.

Suite à l’événement, plusieurs micro-entrepreneurs ont présenté au chef de Mission adjoint leurs projets et les produits qu’ils ont développés dans le cadre de leur création d’entreprise soutenue par le programme Agripreneur et par le projet ISECO, notamment des produits cosmétiques à base d’huile de rose, huiles végétales et de savon, des emballages innovants et du miel.

Visite du Partenariat public-privé avec SARTEX : des formations textiles pour les jeunes demandeurs d’emploi dans la région

Dans la journée, Georg Felsheim a visité ensuite la filiale de l’entreprise textile tunisienne « SARTEX » où il a rencontré des bénéficiaires des formations textiles insérés sur le marché local de l’emploi.

Dans le cadre d’un partenariat public-privé, le Gouvernement allemand a soutenu cette activité pour encourager le redéploiement des jeunes demandeurs d’emploi dans les régions ciblées vers un secteur et des métiers à fort potentiel d’emploi.

Jusqu’à présent, plus de 100 jeunes demandeurs d’emploi ont profité de ces mesures de formations de perfectionnement, dont plus de 50 jeunes venant de Kairouan.

Inauguration des projets dans trois écoles : meilleur environnement pour apprendre et se développer

Au cours de son passage dans la région, le chef de mission adjoint a aussi visité trois écoles et collèges, dans lesquels la Coopération allemande a financé la construction des installations et bâtiments pour offrir aux étudiants un meilleur environnement pour apprendre et se développer. Il a inauguré une cantine, des nouvelles salles de classe et un projet de réhabilitation d’un terrain de sport et des installations sportives associées sur différents sites. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet « Initiative pour le Développement Régional » (IDR) qui est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement ainsi que dans le cadre du projet « Appui à la décentralisation en Tunisie » (ADEC) qui est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec la Présidence du Gouvernement. Plus de 1000 étudiants dans le Gouvernorat de Kairouan ont déjà pu bénéficier de ces projets.

En outre, Felsheim a visité le lycée pilote de Kairouan qui fait partie de l’initiative PASCH « ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES : PARTENAIRES DE L’AVENIR » financée par le ministère fédéral des Affaires étrangères et porté par le Goethe-Institut.

L’objectif de l’Initiative PASCH est de renforcer l’apprentissage de la langue allemande dans les établissements scolaires en Tunisie. Elle a été lancée depuis 2009 et actuellement six lycées en bénéficient dans plusieurs régions du territoire tunisien.