Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, a remis ce mardi au président de la République de Finlande, Alexander Stubb, une invitation du président Kaïs Saïed pour effectuer une visite officielle en Tunisie au cours de cette année.

Selon un communiqué, Nafti, en visite de travail en Finlande, a souligné la volonté du président Kaïs Saïed de « développer les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Finlande » et son aspiration à « instaurer une tradition de concertation politique tant au niveau bilatéral que multilatéral, dans le cadre des relations de la Tunisie avec l’Union européenne ».

Par ailleurs, Nafti a informé le président Stubb du contenu de sa rencontre avec son homologue finlandaise, au cours de laquelle les deux parties ont convenu de renforcer les axes de coopération bilatérale.

Il a également évoqué les travaux du forum économique tuniso-finlandais, qui ont permis des échanges et des contacts fructueux entre les hommes d’affaires des deux pays.

Pour sa part, le président finlandais a accueilli favorablement l’invitation qui lui a été adressée pour se rendre en Tunisie.

Il a salué les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, mettant en lumière les opportunités disponibles pour les consolider et établir un partenariat durable fondé sur l’intérêt mutuel et le respect réciproque.

Il a également souligné le rôle de la Tunisie dans le soutien à la stabilité et à la sécurité dans la région euro-méditerranéenne et en Afrique.

Concernant les questions régionales et internationales actuelles, les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la coopération au sein des institutions onusiennes et dans les cadres multilatéraux, conformément à l’initiative du président Kaïs Saïed visant à promouvoir l’action multilatérale dans divers domaines.

À cet égard, la position constante de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne a été réaffirmée, notamment le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant sur l’ensemble de son territoire, avec Al-Qods pour capitale.