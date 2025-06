Tunisie – Oman : vers un partenariat stratégique dans l’industrie, l’agriculture et les énergies renouvelables

Des responsables de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et une délégation du ministère omanais du Commerce et de l’Industrie ont discuté des préparatifs de la visite du ministre omanais de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement en Tunisie prévue en septembre 2025.

La réunion, tenue, jeudi dernier à Tunis, présidée par Samir Majoul, président de l’Organisation Patronale, en présence d’une délégation officielle du Sultanat d’Oman, conduite par le sous-secrétaire du ministère du Commerce et de l’Industrie, Salah Mousen a évoqué la possibilité d’organiser un forum d’affaires et des réunions bilatérales qui rassemblent les chefs d’entreprises des deux pays dans des secteurs prioritaires.

Les deux parties ont examiné les relations historiques distinguées entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman, notamment, estimant toutefois que le niveau des échanges commerciaux reste encore en deçà des capacités des deux parties.

La réunion a abordé l’importance d’élever ces relations au niveau de partenariat réel et stratégique, en particulier à la lumière des incitations que le Sultanat offre aux investisseurs étrangers, et les compétences et progrès dont la Tunisie bénéficie dans de nombreux secteurs.

La réunion a également discuté des opportunités de coopération et d’intégration entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman dans les domaines des industries pharmaceutiques, des énergies renouvelables et de l’agriculture, ainsi que des moyens de surmonter les défis logistiques et de stimuler les échanges, tout en soulignant l’importance d’exploiter le positionnement de la Tunisie et du Sultanat pour conquérir des marchés prometteurs.