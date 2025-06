Le Président Kaïes Saïed a été bien inspiré d’avoir invité le président de la République de Finlande, Alexander Stubb à visiter la Tunisie. La lettre d’invitation a été remise, le 3 juin 2025, par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti qui était en visite officielle à Helsinki. Le chef d’Etat finlandais a accueilli favorablement l’invitation qui lui a été adressée pour se rendre en Tunisie.

Cette visite s’annonce sous de bons auspices au regard des prédispositions exprimées par les deux pays. Selon le communiqué du ministère des affaires étrangères le président Alexander Stubb « a salué les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, mettant en lumière les opportunités disponibles pour les consolider et établir un partenariat durable, fondé sur l’intérêt mutuel et le respect réciproque ».

La visite du chef d’Etat finlandais s’annonce sous de bons auspices

Du côté tunisien, le communiqué met l’accent sur « la volonté du président Kaïs Saïed de développer les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Finlande et son aspiration à «instaurer une tradition de concertation politique, tant au niveau bilatéral que multilatéral, dans le cadre des relations de la Tunisie avec l’Union européenne».

Cette heureuse décision de booster les relations tuniso-finlandaises ne manque pas d’enjeux pour la Tunisie. Et pour cause. La Finlande, ce petit pays nordique de 6 millions d’habitants, figure parmi les chefs de file mondiaux dans des domaines tels que le développement humain, la qualité de vie, le bonheur et le niveau d’éducation.

Mention spéciale pour le système éducatif finlandais. Depuis 2001, les jeunes finlandais occupent les premières positions des classements internationaux en sciences, lecture, et mathématiques.

La Finlande, totalise 3000 écoles élémentaires pour 550 000 élèves soit moins de 200 élèves par école élémentaire et des classes à effectifs réduits, est depuis plusieurs années championne du monde pour l’efficacité du système scolaire. Selon l’enquête PISA, sur les acquis des jeunes de 15 ans (2000 ET 2003) Finlande arrive en effet en tête en mathématiques, en maîtrise de la lecture, en sciences et en capacité à résoudre un problème. A noter, également, qu’en Finlande, la différence entre les élèves les plus forts et les plus faibles est la plus minime au monde. Comprendre : la proportion des élèves dits cancres est très réduite.

La qualité du système éducatif finlandais

A l’origine de cette performance reconnue à l’international l’importance accordée à l’éducation. Ce secteur est considéré, en Finlande, comme un des droits fondamentaux de tous les citoyens finlandais. Il s’agit du droit de recevoir une formation secondaire (lycée inclus) gratuitement. La loi garantit ce droit pour tous les résidents et non uniquement pour les citoyens finlandais. Entendre par là que l’égalité d’accès aux études est garantie quelle que soit l’origine sociale et géographique des enfants. En voici les principaux points forts.

Le système éducatif finlandais est majoritairement public,

L’enseignement scolaire commence à l’âge de 7 ans via un tronc commun qui dure 9 années (jusqu’à l’âge de 16 ans). Puis les élèves suivent le lycée pendant 3 ans ou un cursus dans des établissements d’enseignement professionnels. En pratique, tous les enfants de 6 ans suivent l’enseignement primaire.

– Les enseignants sont très bien formés et rigoureusement sélectionnés. En 2010, 6 600 candidats se sont présentés pour 660 postes à pourvoir dans le primaire Ils sont très bien rémunérés et ont acquis un haut niveau de formation. Il leur est demandé d’avoir satisfait à un cursus correspondant à un master où les sciences de l’éducation prennent une large part, de même qu’ils doivent attester de leurs compétences dans les matières qu’ils se proposent d’enseigner. Même les enseignants dans le système primaire sont obligatoirement diplômés de l’enseignement supérieur.

L’enseignement se base sur l’incitation, la participation et l’interactivité. Les enseignants attendent des élèves un rythme soutenu mais sans faire pression ou leur imposer d’exigences particulières.

Les établissements sont remarquables et sont dotés des technologies les plus avancées permettant aux étudiants de développer leurs compétences dans des domaines variés. Ils ont souvent la possibilité d’étudier de diverses matières et non corrélées comme par exemple l’art et l’informatique. !

Parmi les autres spécificités qualitatives du système éducatif finlandais figurent : la place de premier plan accordée à l’éducation artistique et aux activités sportives considérées comme un vecteur essentiel du développement de la personnalité et le fort pourcentage de réussite : à la sortie de l’école élémentaire, la moitié des adolescents vont étudier au lycée (dont 60% de filles).

Par delà ces éclairages sur la grande qualité du système éducatif finlandais, nous pensons que la Tunisie qui s’apprête à entreprendre une grande réforme de son système éducatif a un grand intérêt à s’en inspirer et à établir un partenariat stratégique avec la Finlande pour moderniser ses méthodes d’enseignement et d’encadrement. La prochaine visite du président finlandais en Tunisie peut énormément aider à atteindre cet objectif. C’est une précieuse opportunité stratégique que la Tunisie se doit de valoriser au maximum.

Abou SARRA