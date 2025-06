Dans le cadre de la coopération triangulaire, la JICA et le Ministère de la Santé ont lancé, en février dernier, le programme de formation “Cardiologie pour l’Afrique”. Il s’agit du fruit de la collaboration entre l’hôpital La Rabta et le groupe médical japonais “Tokushukai”. Le programme s’étendra sur trois années avec la participation des pays africains qui vont bénéficier de l’appui des experts tunisiens et japonais dans le domaine.

La première session de formation se tiendra en juillet 2025 à l’hôpital La Rabta et sera assurée par Dr. Mohamed Sami MOURALI, Chef du Service de Cardiologie à l’hôpital La Rabta, en collaboration avec Dr. Shigeru SAITO, Directeur des Laboratoires de Cardiologie et de Cathétérisme à l’hôpital général Shonan Kamakura au Japon avec son équipe. La Cité des Sciences à Tunis assurera les aspects logistiques.