Dix maisons de services administratifs mobiles sont entrées en fonction, jeudi 28 janvier 2021, dans les gouvernorats de Jendouba, Zaghouan, Béja, Le Kef, Gafsa, Kasserine, Sousse, Sfax, Gabès et Kébili, selon les services de la ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique.

Le département explique, vendredi, dans un communiqué, que l’entrée en fonction de ces maisons de services s’inscrit dans le cadre du projet “Idarati”, en partenariat avec l’Office Nationale des Postes.

Outre les prestations postales, ces services mobiles offriront aux citoyens des services administratifs relevant de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et Tunisie Telecom (TT), et ce en se basant sur l’identité visuelle commune ” IDARATI “.

Ce projet, lit-on dans le communiqué, consacre les principes constitutionnels notamment liés à l’égalité devant le service public, l’équilibre régional et la discrimination positive. Il vise, aussi, à appliquer les nouvelles orientations du projet, telles que la transformation numérique, les services de proximité, la rationalisation du système de gestion des ressources humaines et l’exploitation des possibilités offertes par les structures participantes.

Le nombre de maisons de services administratifs s’élèvent, actuellement, à 70 dans différentes catégories (service aux multiples guichets, services mobiles, services individuels), réparties sur 22 régions. Cela a permis d’augmenter le taux de couverture, au niveau des délégations, des services administratifs prioritaires, soit de 45% en 2016 à 65% actuellement.