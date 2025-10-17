Un accord de coopération a été signé, jeudi à Tunis, entre l’Office national de la famille et de la population (ONFP) et l’École nationale d’administration (ENA), visant à renforcer les compétences des cadres de l’ONFP en matière de leadership, de gouvernance et de gestion moderne des ressources.

L’accord a été paraphé par le président-directeur général de l’ONFP, Mohamed Ali Douaâji, et la directrice générale de l’ENA, Khaoula Abidi. Selon la page officielle de l’ONFP sur Facebook, cette collaboration vise également à adapter les pratiques de l’Office aux exigences de l’administration moderne, à travers l’échange d’expériences, de savoir-faire et l’organisation de programmes de formation conjoints dans les domaines du développement humain et de la gestion administrative.

Les deux institutions ont souligné l’importance stratégique de ce partenariat pour améliorer la performance institutionnelle, renforcer les ressources humaines et promouvoir une culture de qualité et d’efficacité au sein de leurs structures respectives.