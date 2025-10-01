Les États-Unis connaissent depuis ce 1er octobre un « shutdown », conséquence directe de l’impasse budgétaire persistante au Congrès. Faute d’accord entre les républicains, emmenés par Donald Trump, et les démocrates, une partie de l’administration fédérale a cessé ses activités.

Des centaines de milliers de fonctionnaires concernés

Plusieurs centaines de milliers d’employés fédéraux sont placés en chômage technique. Les services publics tournent au ralenti : le trafic aérien pourrait subir de lourds retards et certaines prestations sociales risquent d’être interrompues ou retardées.

Une situation impopulaire

Très critiqué par l’opinion, ce blocage administratif rappelle celui survenu il y a sept ans, déjà sous la présidence de Trump. Le président a laissé entendre mardi qu’il pourrait exploiter cette crise pour réduire massivement les effectifs fédéraux. Une déclaration qui accentue la crispation politique et sociale.

Un bras de fer politique

Le shutdown illustre l’impasse institutionnelle américaine : républicains et démocrates campent sur leurs positions autour du budget, sans perspective de compromis immédiat. Les répercussions économiques et sociales risquent de s’accentuer à mesure que la paralysie se prolonge.

Le « Shutdown » en bref

Le shutdown survient lorsque le Congrès échoue à voter le budget fédéral. Les administrations jugées « non essentielles » ferment, les fonctionnaires concernés ne sont plus payés et certains services publics s’arrêtent. Depuis 1976, les États-Unis en ont connu 22 shutdown, dont le plus long en 2018-2019, qui avait duré 35 jours.