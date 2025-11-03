Le 1er novembre marque le démarrage officiel du dispositif national des caisses enregistreuses en Tunisie. Annoncé par Mohamed Salah Ayari sur les ondes de Jawhara FM, ce lancement constitue une nouvelle étape dans la numérisation de l’administration publique.

Mise en conformité encadrée

Cette mesure découle de l’arrêté ministériel du 14 octobre 2025. Le texte définit les critères de classification des prestataires de services de consommation sur place et fixe les délais de mise en conformité. Les établissements concernés doivent adhérer à la plateforme Nacef, le Système national pour l’administration des caisses enregistreuses fiscales.

Une opération intégralement dématérialisée

Le ministère souligne que toutes les démarches se réalisent en ligne, sans déplacement physique. Pour obtenir des informations supplémentaires, les contribuables peuvent contacter le Centre d’Information Fiscale à Distance au 81 100 400 ou la Cellule d’adhésion de la Direction Générale des Impôts au 71 780 347.

Objectif : transparence et uniformisation

Cette initiative vise à renforcer la transparence des transactions fiscales et à standardiser l’usage des caisses conformes aux exigences de l’administration. Elle s’inscrit dans la modernisation des outils de contrôle et de gestion du secteur des services à la clientèle.