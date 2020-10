Après un premier coup d’oeil sommaire sur le budget du ministère des Affaires culturelles, la Veille illustrée de l’information statistique et juridique “Tunelyz” offre dans sa nouvelle newsletter une vadrouille aux confins du patrimoine, un des cinq programmes-piliers du ministère, consacré aussi bien aux musées et aux sites archéologiques qu’à l’héritage immatériel qu’il importe de préserver et de valoriser jalousement pour booster la Tunisie en tant que destination culturelle tout à fait unique dans son voisinage maghrébin et méditerranéen.

Il s’agit également d’une évasion dans le temps, remontant aux budgets des années précédentes, ainsi que les projections établies par le document en question.

Que disent les chiffres ? Entre 2016 et 2019, l’enveloppe réservée à l’entretien et à la promotion du patrimoine a évolué d’une manière effrénée, passant de 47 millions de dinars à près de 56 millions de dinars pour cette période (environ quatre ans). Mais pour l’année en cours, le budget est on ne peut plus aberrant, écrit Tunelyz, seulement 35 millions de dinars, soit une baisse d’environ 25%.

Selon ce même rapport, les sommes allouées au programme du Patrimoine seraient améliorées dans les deux prochaines années, sans pour autant atteindre le niveau de 2016 susmentionné.