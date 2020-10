Le ministre du Tourisme et ministre des Affaires culturelles par Intérim, Habib Ammar, a reçu, lundi 12 octobre, le vice-président de la fondation BIAT (Banque internationale arabe de Tunisie), Malek Ellouz, lit-on sur la page facebook du ministère.

Objet de la rencontre: examiner les moyens de promouvoir les pistes de coopération entre les deux parties dans le domaine culturel et de soutenir les artistes et créateurs en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19.

Ammar et Ellouz discuté de la dynamisation de l’accord signé entre le ministère des Affaires culturelles et la fondation BIAT le 2 mai 2019 portant sur la création d’un magistère professionnel “gestion et politiques culturelles” en partenariat avec l’université Paris Dauphine-Tunis ainsi que de la réalisation de plusieurs projets culturels mixtes dans les domaines des arts, du patrimoine et de la civilisation.

Les deux parties ont examiné également les moyens de soutenir les artistes et les créateurs à la lumière des répercussions socio-économiques de la crise sanitaire liée au covid-19 et ce par le bais du financement accru du “Fonds Relance Culture” mis en place en vue d’aider financièrement les opérateurs dans le secteur culturel et artistique obligés par les mesures de prévention prises à arrêter toute activité culturelle et artistique.