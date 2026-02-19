Cinq artistes tunisiens, ayant postulé au programme IN SITU PLATFORM, dédié à la création artistique en espace public, ont été sélectionnés, a annoncé l’association L’Art Rue, qui représente la Tunisie au sein de ce programme.

Il s’agit de Afef Omri avec son projet “Audioclopedia”, Ahmed Ben Abid avec “Tracked/Unplaced”, et Asma Mokni, Khaled Marweni, ainsi que Yakin Guedri avec le projet “Echo”.

D’une durée de quatre ans (2025–2028), la plateforme IN SITU a pour objectif d’identifier et de soutenir 200 artistes émergents issus des pays partenaires, dont la Tunisie. Le programme s’adresse à des artistes évoluant dans des disciplines telles que la danse, le cirque, le théâtre, la performance, les arts visuels, la musique, l’art numérique ou encore l’art communautaire.

Cofinancé par le programme Europe créative de la Commission européenne, IN SITU PLATFORM propose un modèle de soutien innovant favorisant le développement de créations artistiques dans l’espace public et dans des lieux non conventionnels à travers l’Europe. Le projet est structuré en trois cycles successifs, d’une durée d’un an et demi chacun. Chaque cycle comprend deux phases distinctes : une première dédiée à l’apprentissage et à la découverte, et une seconde axée sur la production et la présentation des œuvres.

Le programme offre également des opportunités de rencontre, de production artistique et d’apprentissage en ligne, notamment à travers des échanges avec des artistes expérimentés et un laboratoire immersif. Ces dispositifs visent à renforcer le réseautage, à enrichir les parcours créatifs des artistes, à favoriser le développement de leurs projets dans des environnements collaboratifs et à accroître leur visibilité.