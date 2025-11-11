Née à Gabes, à deux pas de la casemate de la Seconde Guerre mondiale qui lui a donné son nom, “El Kazma” est une exposition internationale d’art vidéo à l’origine de la section Art Vidéo du festival Gabès Cinéma Fen.

Depuis sept éditions, Gabès Cinéma Fen installe ses conteneurs sur la corniche de Gabès, face à la mer et à l’ancienne casemate, pour y présenter des œuvres d’art vidéo d’artistes internationaux. Ces conteneurs, devenus au fil du temps une véritable signature du festival, font aujourd’hui une nouvelle escale : L’espace d’art contemporain La Boîte à Tunis.

Du 13 novembre 2025 au 8 janvier 2026, La Boîte accueille “El Kazma Tunis, out of place” une édition exceptionnelle présentée en partenariat avec le festival Gabès Cinéma Fen et Focus Gabès, tout en préservant l’esprit et la scénographie singulière de l’exposition : des conteneurs transformés en espaces d’immersion et de réflexion.

Chaque année, un artiste-curateur tunisien ou étranger se voit confier une carte blanche autour d’un thème et d’une sélection d’œuvres. Présentée dans des conteneurs, métaphores de la casemate originelle, El Kazma interroge les images du monde et leurs résonances politiques, sociales, technologiques ou environnementales.

Curatée par Hamedine Kane, l’exposition réunit un groupe d’artistes aux regards multiples et constitue un espace à la fois physique et symbolique, un lieu d’exil et de mémoire où le sable garde la trace de ce qui passe. L’exposition invite le visiteur à découvrir son esprit, son atmosphère et sa manière unique d’accueillir l’art vidéo. “C’est un territoire d’attente, de résistance et d’imaginaire”, écrit Hamedine Kane.

Hamedine Kane est un artiste et cinéaste sénégalais vivant entre Dakar, Bruxelles et Paris. Son travail explore l’exil, la mémoire et les héritages politiques post-indépendance, mêlant réflexions sur l’afro-nostalgie et l’afro-utopie. Il est co-initiateur du collectif The School of Mutants et a récemment exposé dans de nombreuses biennales et institutions internationales.