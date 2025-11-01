Le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) -Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts- ouvre à nouveau ses portes aux amateurs de musique classique pour accueillir une nouvelle édition de la manifestation “Dar Sébastian fait son opéra” et ce du 3 au 8 novembre 2025.

Réunissant le chant lyrique et la musique raffinée, ce rendez-vous musical, devenu une tradition annuelle, ne se contente pas de présenter l’opéra dans ses dimensions classique et contemporaine mais il invite à redécouvrir cet art comme une rencontre entre théâtre, musique et poésie.

Outre le programme des spectacles qui sera dévoilé bientôt, « Dar Sébastian fait son opéra » réunira pour cette nouvelle édition de jeunes artistes et des professionnels venus de Tunisie, d’Italie et de Russie autour de résidences artistiques et de masterclasses dirigées par des spécialistes du chant lyrique et du piano. Ces sessions leur offriront l’occasion de perfectionner leurs techniques et d’enrichir leurs expériences dans un espace de rencontre où les voix s’accordent et les cultures se rejoignent.