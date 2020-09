C’est pas nouveau, tout le monde connait l’ampleur de la crise de la Presse en Tunisie, dans l’indifférence. Une crise amplifiée par la pandémie du Covid-19, et une absence de mesures concrètes pour sauver un secteur en déperdition.

Ainsi et faute de papier, La Presse Magazine de ce dimanche 27 septembre 2020 n’a pu être imprimée et distribuée. Elle qui a accompagné le journal du dimanche pendant plus de trente ans.

Pour cette édition La Presse a opté pour une distribution gratuite du magazine en version numérique.