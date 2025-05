Le renforcement de la coopération dans le secteur des médias d’information entre l’agence de presse qatarie (QNA) et les médias publics tunisiens a été au centre d’une rencontre, mardi, à Doha, qui a réuni le directeur général de QNA, Ahmed bin Saeed Al Rumaihi, et les directeurs des médias publics tunisiens, à savoir Najeh Missaoui, PDG de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Chokri Ben Nessir, PDG de l’Etablissement de la Télévision tunisienne, et Henda Ben Alaya, PDG de la Radio nationale.

Au cours de la rencontre, le PDG de la TAP, Najeh Missaoui, a évoqué avec son homologue qatari l’échange des compétences entre les deux agences de presse et les moyens de renforcer la coopération bilatérale en particulier en matière de formation et de perfectionnement des journalistes.

La délégation tunisienne a visité le siège de l’agence de presse qatarie et le centre de formation médiatique à Doha.

Les membres de la délégation ont également pris connaissance des capacités techniques et technologiques de l’agence QNA, créée il y a près d’un demi-siècle, ce qui en fait l’une des agences de presse les plus importantes à l’échelle régionale et internationale.

La délégation tunisienne a pris connaissance aussi des différents départements et services de rédaction de l’agence, qui comprennent l’édition arabe et l’édition anglaise, le contenu numérique, la photographie, la vidéo, et les informations locales et économiques.

Une présentation détaillée leur a été donnée, à ce propos, sur les outils et technologies qui facilitent le travail journalistique au sein de l’agence QNA, ainsi que sur les services d’information fournis dans différentes langues 24 heures sur 24.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la réunion préparatoire de la Haute commission mixte tuniso-qatarie, prévue à Doha.