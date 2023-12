La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a reçu samedi un courrier électronique de la part du secrétaire général du gouvernement l’informant de la suspension des salaires de tous les membres de son conseil à partir du mois de janvier prochain, a révélé, Hichem Snoussi, membre du Conseil de la HAICA.

Dans une déclaration à l’agence TAP, samedi, Snoussi a précisé que cette mesure ne concerne pas les fonctionnaires de la HAICA mais concerne uniquement les membres de son conseil (3 retraités, un détaché et deux membres en service) estimant que cette mesure n’est autre que la ” facture ” que devra payer l’instance pour avoir défendu son indépendance et refusé de se faire entraîner dans le jeu des alliances.

Il ajouté que la suspension du paiement des salaires est une mesure ” illégale “, dès lors que la HAICA est une autorité qui exerce ses prérogatives de manière indépendante, loin de la tutelle du gouvernement.

Et Snoussi d’ajouter que la suspension des salaires des membres du Conseil ne signifie nullement leur licenciement, assurant que ceux-ci peuvent continuer à exercer leurs fonctions mais sans salaire. Le membre du conseil de la HAICA a justifié la position de l’autorité envers la HAICA par le refus de celle-ci de signer une décision commune avec l’ISIE en 2022.

Il est à rappeler que la HAICA avait exprimé dans un communiqué publié le 19 novembre 2022, son rejet de la teneur de la décision n°31 de l’ISIE du 18 novembre 2022, modifiant la décision n°8 du 20 février 2018 relative à la fixation des règles et des conditions auxquelles les médias doivent se plier durant la campagne électorale et la campagne référendaire.

La HAICA a justifié sa réaction par les sérieux risques d’une orientation délétère pouvant mettre en péril la transparence, l’intégrité et la régularité de la couverture médiatique des élections, en violation flagrante et de la Constitution et de la loi.