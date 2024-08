L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a publié lundi “Le guide des médias durant la période de la campagne électorale des élections présidentielle 2024”.

Le guide s’articule autour de 8 axes portant notamment sur les notions et les règles à suivre par les médias en relation avec les candidats en plus de la publication des résultats des sondages et des résultats des élections.

Le document comporte aussi les règles de la couverture médiatique et la présence des candidats dans les médias ainsi que les infractions et les sanctions.

Dans ce manuel, l’ISIE évoque les différentes règles à respecter à savoir la neutralité, l’équilibre et l’objectivité dans la couverture médiatique.

Parmi ces règles insiste l’instance électorale : le respect de la vie personnelle des candidats et la non -diffusion des discours de haine et incitant à la violence ou à la discrimination sur la base de la religion, la race ou la classe sociale.

L’ISIE a également souligné la nécessité de ne pas déformer les déclarations des candidats au moment de choisir des extraits des communiqués ou déclarations des candidats à la présidentielle 2024 en vue d’éviter la manipulation des électeurs.

Télécharger (PDF, 953KB)