La 32ème assemblée générale de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) s’ouvre aujourd’hui dans la ville italienne de Palerme avec la participation de représentants de 19 agences de presse membres d’Aman dont l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Les travaux qui se poursuivent mercredi et jeudi seront marqués par l’organisation d’une conférence sur le thème “L’énergie et le tourisme pour le développement durable en Méditerranée”. Les participants et les experts discuteront des moyens de mettre l’énergie et le tourisme au service du développement durable au niveau du bassin méditerranéen.

Les aspects liés à l’organisation d’Aman constituent l’un des axes inscrits au programme.

Dans ce même contexte, il sera procédé à la passation de la présidence tournante par l’agence TAP (depuis mai 2023) à l’agence de presse italienne Ansa.

Il est à rappeler que l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), créée en 1991 regroupe 19 agences de presse des pays de la Méditerranée dont la Tunisie.