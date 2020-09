Le bureau Europe Créative Tunisie organise une session d’information dans le cadre du programme Europe Créative qui se tiendra le 23 septembre 2020 à Tunis.

L’objectif de cette session, exclusivement consacrée pour les membres du Ministère des Affaires Culturelles est de présenter le programme Europe Créative, ses appels à candidatures et les différentes opportunités ouvertes pour le secteur culturel tunisien.

Le programme Europe Créative, dont la Tunisie est membre depuis juillet 2017, a pour objectif d’appuyer les secteurs culturels et créatifs dans les pays membres du programme. Il vise à renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives européennes dans leur diversité, renforcer les capacités du secteur à développer des logiques de coopération transnationale et à s’insérer dans l’économie de l’ère du numérique.

Depuis que la Tunisie a intégré le programme en 2017, 12 projets, dont 2 porteurs de projets, ont pu voir le jour à travers les mécanismes d’appui d’Europe Créative.

Le Desk Europe créative Tunisie a pour rôle d’informer les acteurs des secteurs culturels et créatifs (Culture, MEDIA) sur les possibilités offertes par le programme et de les accompagner dans leurs démarches.

Le Desk Europe créative Tunisie, joue le rôle d’interface entre l’Europe et la Tunisie. Il accompagne et informe sur le programme Europe Créative et sur les opportunités offertes aux secteurs tunisiens par les pays membres du programme.

Sa mission consiste à apporter une assistance technique pour les candidatures aux différents appels du programme, à stimuler la coopération transfrontalière dans les secteurs culturels et créatifs, à porter assistance aux secteurs culturels et créatifs dans les pays participants au programme et à assurer la communication et la diffusion adéquates des résultats et des incidences des projets retenus.