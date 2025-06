Le Goethe-Institut Tunis organise une série de séances d’information inédites, autour du programme européen “Culture Moves Europe”. Ces rencontres auront lieu le 1er juillet au Centre culturel CIRTA au Kef, le 2 juillet au Goethe-Institut Tunis, et le 3 juillet à l’Institut français de Sousse.

Dans ce contexte, Judith Schulde, cheffe de projet du programme présentera en détail cette initiative de l’Union européenne, qui soutient la mobilité internationale des artistes et des professionnels de la culture dans 40 pays. La rencontre portera sur les opportunités de mobilité internationale pour les artistes et les professionnels de la culture. Ce dispositif permet aux individus et aux groupes actifs dans les domaines suivants de bénéficier de bourses de mobilité dans les domaines de l’architecture, du patrimoine culturel, du design, de la littérature, de la musique et des arts visuels et de la scène.

“Culture Moves Europe” est financé par le programme Europe Créative de l’Union européenne et mis en œuvre par le Goethe-Institut. Ce programme, qui s’étend de 2022 à 2025, vise à encourager les échanges, la collaboration artistique et le développement professionnel à l’échelle européenne.