Le desk Europe CrÃ©ative Tunisie (Creative Europe Tunisia) invite les structures culturelles tunisiennes Ã prendre part Ã une session dâ€™information en ligne consacrÃ©e au programme Â« Culture Moves Europe Â».

Selon un communiquÃ© publiÃ© lundi sur sa page Facebook, cette rencontre portera sur lâ€™appel Ã candidatures Â« Structures dâ€™accueil de rÃ©sidences 2025-2026 Â», relevant du programme Europe CrÃ©ative.

La session dâ€™information se tiendra mercredi 11 mars 2026, de 11h Ã 13h, en visioconfÃ©rence. Elle sâ€™adresse aux associations, organisations culturelles, institutions publiques, fondations, entreprises et structures privÃ©es disposant dâ€™une existence lÃ©gale en Tunisie.

La session vise Ã prÃ©senter les modalitÃ©s de participation, les mÃ©canismes de financement et les opportunitÃ©s offertes aux institutions culturelles souhaitant dÃ©velopper des programmes de rÃ©sidences Ã dimension internationale.

Lâ€™inscription sâ€™effectue via un formulaire en ligne, dont le lien est disponible sur la page offcielle du desk Europe CrÃ©ative Tunisie. Le lien de connexion sera transmis par courrier Ã©lectronique aux participants inscrits, le matin de la session.

La deuxiÃ¨me Ã©dition de Â« Culture Moves Europe Â», sâ€™adresse aux structures Ã©tablies dans les pays participants au programme Europe Creative. La date limite de dÃ©pÃ´t des candidatures est fixÃ©e au 16 mars 2026.

Les organismes retenus pourront accueillir entre un et cinq artistes ou professionnels de la culture pour des rÃ©sidences poursuivant au moins deux objectifs parmi lâ€™apprentissage, la crÃ©ation, lâ€™exploration, la mise en rÃ©seau et la transformation des pratiques.

La procÃ©dure se dÃ©roule en deux phases : une premiÃ¨re Ã©tape consacrÃ©e au dÃ©pÃ´t du projet de rÃ©sidence par la structure dâ€™accueil ; une seconde, rÃ©servÃ©e aux candidats prÃ©sÃ©lectionnÃ©s, dÃ©diÃ©e au choix des artistes et professionnels invitÃ©s.

Les rÃ©sidences devront Ãªtre rÃ©alisÃ©es sur une pÃ©riode dâ€™un an, entre le 8 juin 2026 et le 7 juin 2027. La durÃ©e de chaque rÃ©sidence est comprise entre 21 et 90 jours.

Sont Ã©ligibles les personnes morales lÃ©galement constituÃ©es dans un pays participant au programme, y compris les rÃ©gions ultrapÃ©riphÃ©riques et territoires associÃ©s, disposant de la capacitÃ© dâ€™accueil requise. Les candidats, quâ€™ils soient Ã©mergents ou confirmÃ©s, doivent exercer dans lâ€™un des secteurs suivants : architecture, patrimoine culturel, design et design de mode, littÃ©rature, musique, arts de la scÃ¨ne ou arts visuels.

Le dispositif prÃ©voit un soutien financier Ã la fois pour les structures dâ€™accueil et pour les artistes en rÃ©sidence. Des complÃ©ments financiers sont prÃ©vus selon les situations, notamment pour la mobilitÃ© durable, les rÃ©sidents issus de territoires Ã©loignÃ©s, les charges familiales ou les frais de visa. Un appui spÃ©cifique Ã lâ€™accessibilitÃ© peut Ã©galement Ãªtre accordÃ© pour couvrir les besoins liÃ©s au handicap, Ã lâ€™assistance personnelle ou Ã lâ€™interprÃ©tation en langue des signes.