La plateforme culturelle tunisienne, “Elbirou Art Gallery”, située dans la ville de Sousse, est parmi 114 résidences sélectionnées dans le cadre du deuxième appel à candidatures Culture Moves Europe du programme Europe Creative. “Pour la première fois, les projets de résidence de Culture Moves Europe auront lieu en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et en Tunisie”, peut-on lire dans le communiqué, publié le jeudi 28 mars, sur le site d’Europe Creative.

Elbirou Art Gallery figure dans la liste des hôtes de résidence dans le secteur des arts visuels qui comprend 35 organisations de divers pays du programme Europe Creative. Inaugurée en décembre 2015, Elbirou Art Gallery est une plateforme culturelle indépendante d’échanges internationaux et de soutien aux jeunes artistes émergents. Depuis mai 2022, lbirou Art Residency met à disposition un espace d’accueil pour des résidences artistiques à Sousse.

Les hôtes sélectionnés ont jusqu’au 15 juin pour confirmer les noms des artistes qu’ils invitent, et les premiers projets pourraient commencer dès le début du mois d’avril. Pour les artistes intéressés à participer à ces projets, des sessions de mise en relation avec les organisations d’accueil seront organisées en ligne les 5 et 12 avril.

Plus de 1,8 million d’euros de subventions pour les 114 projets sélectionnés dans le cadre du deuxième appel à candidatures de Culture Moves Europe. 114 organisations culturelles ont été sélectionnées dans le cadre du deuxième appel à candidatures pour des résidences qui s’est clôturé le 16 janvier 2024. Le montant total estimé de la subvention est de plus de 1,8 million d’euros avec une subvention individuelle par projet en fonction de sa durée (entre 22 et 299 jours) et du nombre d’artistes invités.

Les projets sélectionnés prévoient d’accueillir 449 artistes et professionnels de la culture provenant de différents pays d’Europe créative, qui seront sélectionnés lors de la deuxième phase de la procédure. Ces projets de résidence se dérouleront dans 35 pays d’Europe créative, dont un en Martinique, l’une des régions ultrapériphériques de l’UE.

Les arts visuels, la musique et les arts de la scène sont les secteurs où le plus de projets ont été sélectionnés. Le patrimoine culturel, le design et le design de mode, la littérature et l’architecture représentent un peu plus de 30 % des projets sélectionnés.

Environ 65% des hôtes ont indiqué que leur hébergement et leurs locaux sont accessibles aux artistes et aux professionnels de la culture en situation de handicap. Pour 95% des entités d’accueil, c’est la première fois qu’elles reçoivent le soutien de l’action de résidence Culture Moves Europe.

Europe Créative est le programme-cadre de la Commission européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l’audiovisuel. Ce programme auquel la Tunisie a adhéré en juillet 2017 est dédié à 41 pays dont 13 pays non membre de l’UE.

Le Desk Europe Créative Tunisie assure la gestion de ce programme en Tunisie, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles. Il propose un accompagnement aux créateurs dans leur démarche et les aidera à trouver des partenaires pour leurs projets de coopération.

Les appels à candidatures pour tous les secteurs couverts par Culture Moves Europe sont ouverts chaque année entre l’automne et le printemps. Le troisième appel à candidatures pour des résidences d’accueil de Culture Moves Europe est ouvert jusqu’au 15 mai 2024.

Culture Moves Europe offre des bourses de mobilité aux artistes et aux professionnels de la culture dans les pays d’Europe créative. Il couvre les secteurs de l’architecture, du patrimoine culturel, du design et du design de mode, de la littérature, de la musique, des arts de la scène et des arts visuels.

Doté d’un budget de 21 millions d’euros, Culture Moves Europe offre des bourses de mobilité à environ 7 000 artistes, professionnels de la culture et organisations d’accueil entre 2022 et 2025. Financé par le programme Europe créative de l’Union européenne, Culture Moves Europe est mis en œuvre par le Goethe-Institut.