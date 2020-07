En présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre du Développement de l’Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI), l’Ambassadeur du France et le Directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé le 14 juillet une convention allouant 10 M€ (31 M TND), issus des accords de conversion de dette, au financement d’un important programme de rénovation des ISET.

La signature d’une convention entre l’Agence Française de Développement et le Ministère du développement de l’investissement et de la coopération internationale acte la mobilisation de 10 millions d’euros (environ 31 millions de dinars) en faveur d’un vaste programme de rénovation des Instituts supérieurs d’études technologiques (ISET).

Ce nouveau financement s’inscrit dans le cadre d’un accord plus large de conversion de dettes qui porte sur un montant de plus de 90 millions d’euros. Les accords de conversion permettent d’affecter les montants remboursés par la Tunisie à la France à des programmes de coopération.

Cet accord permettra de moderniser les ISET dans le but d’améliorer l’adéquation de leur offre de formation avec les besoins des acteurs économiques locaux et nationaux et ainsi favoriser l’insertion des jeunes diplômés.

Le réseau des Instituts Universitaires de Technologies (IUT) français sera fortement mobilisé, au travers la mobilisation de ses enseignants en Tunisie et l’accueil d’enseignants tunisiens en France, pour accompagner cette modernisation dans une logique de partenariat entre établissements partageant les mêmes objectifs.

Si tous les ISETs seront concernés par ce nouveau projet, environ la moitié (10 à 12 ISETS) bénéficiera d’appuis plus importants en expertises, équipements et rénovations d’infrastructures. Un appel à projets sera prochainement lancé auprès des ISET par la Direction Générale des Etudes Technologiques du Ministère de l’enseignement supérieur qui permettra de sélectionner les heureux lauréats de ces appuis.

« Ce projet incarne pleinement la priorité donnée à la jeunesse et à l’emploi de notre coopération avec la Tunisie. Il favorisera l’insertion professionnelle en garantissant un meilleur ancrage des ISET avec leur environnement socio-économique et offrira une ouverture à l’international grâce à un partenariat renouvelé avec IUT français. »a indiqué Son Excellence M. Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie.

Pour le Directeur de l’AFD « Cet accord de financement permet de lancer dès la rentrée 2020 un appel à projets par lequel les ISET proposeront des projets d’établissement qui correspondent aux besoins des régions et de leur bassin d’emploi.»