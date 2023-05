Les 5e Rencontres Tunisie, organisées par Business France à Paris, ont vu la participation de 250 entreprises. L’événement a débuté le 23 mai au siège de Business France à Paris, avec des entrepreneurs privés partageant leurs expériences et des experts français et tunisiens faisant le point sur le marché. Deux journées supplémentaires de rendez-vous en visioconférence ont eu lieu les 25 et 26 mai pour favoriser le réseautage entre les entreprises, avec plusieurs centaines de mises en relation.

Ces rencontres ont permis de faire le point sur le marché tunisien, où 1500 sociétés françaises emploient 150 000 personnes. Elles ont également mis en évidence les opportunités liées au développement du secteur industriel en offshoring vers l’Europe, au numérique, à la décarbonation et à la transition écologique, au tourisme et à l’agro-industrie.

La France est le premier partenaire économique de la Tunisie, avec un stock d’investissements directs étrangers de 1,9 milliard d’euros et des échanges commerciaux diversifiés d’une valeur totale de 8,9 milliards d’euros. La Tunisie est fortement intégrée aux chaînes de valeur européenne et exporte principalement vers la France. La crise sanitaire et le conflit en Ukraine ont cependant créé des fragilités économiques et des problèmes d’approvisionnement, nécessitant des solutions de financement auprès des bailleurs de fonds internationaux.

Les rencontres ont été marquées par la présence de plus de 20 chefs d’entreprises qui ont souligné l’importance de renforcer les compétences locales, la production et la R&D, ainsi que la compétitivité du marché. Plusieurs annonces ont été faites pour illustrer le dynamisme des projets privés, notamment l’ouverture d’une nouvelle filiale en Tunisie par l’entreprise française EDF EN pour répondre aux besoins de décarbonation industrielle, l’implantation en France de l’entreprise tunisienne WATTNOW pour se développer en Europe, et l’inauguration d’une nouvelle usine de biotechnologie par l’entreprise française SELT MARINE à Bizerte.

Les secteurs de la technologie et du tourisme ont également été mis en avant, ainsi que les solutions de financement et les possibilités de co-développement entre la France, la Tunisie et la Libye.

Business France prévoit plusieurs autres actions régionales dans les mois à venir pour informer et mettre en relation les entreprises françaises, notamment des rencontres sur les ressources humaines et la formation professionnelle, des événements de co-développement industriel et des rencontres avec des opérateurs électriques africains.

Les Rencontres Tunisie 2023 ont été organisées en partenariat avec la Team France Export, le Forum des Mondes Méditerranéens, Invest in Tunisia, la Conect, la Chambre de Commerce et d’industries Tuniso-Française (CCITF), le Tunisia Africa Business Council (TABC), The DOT, la French Tech Tunis, les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Bpifrance et la Chambre de Commerce Franco-Arabe.