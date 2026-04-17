La création d’une section de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF) à Sfax a été officiellement annoncée, vendredi 17 avril 2026.

A cette occasion, Slim Marrakchi, membre de la section régionale de la CCITF à Sfax, a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP, qu’il s’agit de la première représentation régionale de la Chambre en Tunisie ajoutant que la présidence de cette section a été confiée à Cyrine Ben Chrifa Ben Ayed, avec Khaled Sellami, Hatem Fourati et Slim Marrakchi, en tant que membres.

Cette représentation vise notamment le rapprochement des services de la Chambre de ses adhérents et acteurs économiques de Sfax et des gouvernorats du Sud, afin de consolider davantage les relations économiques avec le marché français.

La CCITF compte environ 2 500 adhérents, dont 250 à 280 installés à Sfax et dans le Sud, a encore précisé la même source. Le réseau comprend également près de 50 entreprises françaises et entre 40 et 50 sociétés mixtes tuniso-françaises, a-t-il ajouté.

Marrakchi a indiqué que la coopération couvre plusieurs secteurs, notamment l’agroalimentaire -principalement l’huile d’olive-, les industries mécaniques et pharmaceutiques, les services et les technologies de l’information, ainsi que d’autres domaines prometteurs tels que les énergies renouvelables et l’intelligence artificielle, ce qui est de nature à renforcer le partenariat économique et le soutien à l’exportation.

Il convient de rappeler que la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française, fondée en 1974 compte près de deux mille adhérents. Elle œuvre continuellement à consolider les liens de partenariat entre les acteurs économiques des deux pays.