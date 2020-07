Le marché du segment des smartphones d’entrée de gamme a connu une forte poussée de la concurrence, avec de nouveaux modèles attrayants qui rendent la technologie mobile de pointe largement accessible. Même au milieu de cette vague d’activité, la sortie du HUAWEI Y8p a attiré l’attention, grâce à ses fonctionnalités premium.

Imagerie HD avec la triple caméra :

Etant donné que la technologie de l’appareil photo sur les smartphones économiques a eu une amélioration remarquable, le grand chinois Huawei ne cesse toujours pas de nous surprendre surtout avec le nouveau HUAWEI Y8p : un smartphone équipé d’une configuration de triple caméra 48MP AI, qui se compose d’un appareil photo principal 48MP (avec une grande ouverture f / 1,8), d’un objectif ultra grand angle 8 MP et d’un objectif de profondeur 2MP.

Le HUAWEI Y8p est également équipé d’une caméra frontale 16 MP et prend en charge le HDR pour la prise de selfies – non seulement peut vous aider à prendre des selfies clairs, mais il offre également de beaux effets de rétro-éclairage. La caméra avant du téléphone prend également en charge le mode nuit, de sorte que vous pouvez prendre des selfies même dans des conditions de faible luminosité.

Un stockage énorme :

Le HUAWEI Y8p offre les 128 Go d’espace de stockage standard de nombreux smartphones de milieu de gamme et haut de gamme, avec 6 Go de RAM, répondant aux besoins de la plupart des utilisateurs. Le HUAWEI Y8p est équipé d’une batterie de grande capacité de 4000 mAh qui permet une véritable utilisation toute la journée, même pour les joueurs intensifs. Le système d’exploitation EMUI 10.1 fournit également un mode d’économie d’énergie pratique, libérant les utilisateurs des conséquences désastreuses de la décharge de la batterie.

Écran OLED Dewdrop, une immersion palpitante au-delà de la comparaison

Le HUAWEI Y8p dispose d’un écran OLED Dewdrop de 6,3 pouces qui offre une visualisation FHD + immersive, avec un rapport écran / corps de premier ordre à 90,17% et une résolution ultra-claire de 2400 x 1080, rendant les couleurs naturelles sur un grand écran. Il est complété par un mode Eye Comfort, qui réduit efficacement la présence de lumière bleue et contrecarre la fatigue visuelle résultant d’un temps d’écran quotidien élevé. Cet attribut confère au Y8p une nature prévenante qui est parfaite pour les utilisateurs intensifs qui comptent sur leur téléphone pour le travail et les loisirs toute la journée.

Le nouveau-né de la série Y le Huawei Y8p est disponible dès aujourd’hui le 10 juillet jusqu’au 16 Juillet en précommande à 799dt seulement (prix public conseillé). Et comme Huawei vous gatte toujours, un smart band 4e sera offert avec chaque réservation.

