Huawei a tenu avec succès le Northern Africa Operations Transformation Forum (OTF) 2026 en marge du Mobile World Congress à Barcelone. Placé sous le thème « Unified Entry & All Intelligent Operations Ignite New Growth », cet événement a réuni plus de 100 décideurs clés issus des gouvernements, des opérateurs télécoms et des organisations industrielles de la région Afrique du Nord. Les échanges ont porté sur les défis de la transformation numérique et intelligente, dans un contexte mondial marqué par l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA). Les participants ont partagé des expériences concrètes et enrichissantes, soulignant l’urgence d’adapter les stratégies aux nouvelles réalités technologiques.

Au cœur de l’événement, Huawei et les opérateurs africains ont conjointement lancé le « Northern Africa Digital Operation Transformation Pioneer Club 2.0 ». Cette initiative marque le coup d’envoi d’une nouvelle ère d’opérations intelligentes intégrées, destinées à stimuler une croissance renouvelée dans l’industrie des télécommunications.

Lors de son discours d’ouverture, Lucas Lu, Vice-Président du Huawei Global Technical Service Department, a insisté sur le rôle central de l’IA comme moteur omniprésent. Selon lui, l’industrie des télécommunications entre dans une ère d’intelligence accrue, où les opérateurs doivent repenser la création de valeur, l’expérience utilisateur et les modèles économiques. Cela passe par des services numériques intelligents et des opérations de bout en bout pilotées par l’IA.

De son côté, Aaron Boasman, Vice-Président de TM Forum, a expliqué que l’IA transforme les opérateurs de simples « tuyaux de trafic » en véritables « plateformes intelligentes ». Les pionniers qui intègrent l’IA dans les opérations réseau, la relation client et les scénarios multimédias (MM) parviendront à convertir leurs centres de coûts en moteurs de profits, et leurs points d’entrée utilisateur en portes d’accès vers des écosystèmes complets.

Eric Yuan, Président de Huawei Northern Africa Delivery & Service, a ensuite présenté la solution de transformation numérique et intelligente E.B.O.I. (Entry, Business, Operations, Infrastructure), spécialement conçue pour les opérateurs africains. Cette approche repense les modèles économiques à l’ère de l’IA et de la 5G : elle renforce les réseaux, optimise l’expérience utilisateur, innove dans l’exploitation et la maintenance (O&M), et enrichit les scénarios de vie numérique grâce à des Super Apps et des points d’entrée unifiés par l’IA.

Les retours d’expérience n’ont pas manqué. Yin Shaochun, Deputy General Manager du China Unicom Marketing Department, et Bruk Adhana, Chief Mobile Money Business Officer d’Ethio Telecom, ont partagé leurs avancées en matière de transformation IA/cloud, d’innovation digitale et de croissance 5G. Lassaad Ben Dhiab, Chairman & CEO de Tunisie Telecom, a quant à lui mis en lumière la dynamique de croissance portée par l’infrastructure 5G et les ambitions stratégiques de l’opérateur national.

Dans une session dédiée, Chris Meng, Président de Huawei Northern Africa ICT Marketing & Solution Sales, et plusieurs CXO d’opérateurs leaders ont débattu de l’impact de l’IA sur les opérations et la maintenance des réseaux. Un consensus s’est dégagé : l’IA s’impose comme un impératif stratégique, permettant de réduire drastiquement les coûts, de monétiser les données et de migrer vers un modèle écosystémique innovant. Cette vision se matérialise concrètement par le déploiement d’agents IA et de super points d’entrée numériques, qui ouvrent de nouvelles perspectives de monétisation.

C’est dans ce contexte que Lucas Lu, Jim Liu (Président de Huawei Northern Africa Carrier Business), Benidir Amir (CMO d’Algérie Telecom), Hicham Ennoure (Vice-CEO de Gabon Moov Money), Lassaad Ben Dhiab et Bruk Adhana ont officiellement lancé le « Northern Africa Digital Operation Transformation Pioneer Club 2.0 ». Cette initiative s’appuie sur les meilleures pratiques pour accélérer la transformation numérique et intelligente en Afrique.

En conclusion, Jim Liu, Président de Huawei Northern Africa Carrier Business, a rappelé que l’entrée unifiée par l’IA et les opérations intelligentes bout en bout ne sont plus des expérimentations, mais des impératifs opérationnels. Elles permettent aux opérateurs télécoms d’accélérer leur transformation, de créer de nouvelles valeurs et d’embraser la croissance à travers l’Afrique.