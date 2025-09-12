La Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, et le président Régional, chef de la Stratégie de l’énergie numérique en Afrique du Nord du groupe Huawei, de l’Ouest et du Centre, Philip Yong, ont passé en revue les opportunités permettant de renforcer la contribution du groupe à la transition énergétique en Tunisie, notamment à travers l’utilisation de technologies avancées pour améliorer la production, stabiliser le réseau électrique et renforcer la technologie de stockage d’énergie.

Lors de cette rencontre avec la ministre et le secrétaire d’Etat en charge de la Transition Energétique, Wael Chouchène, Yong a exprimé la volonté de son institution de contribuer au développement de projets d’énergie propre en Tunisie en s’appuyant sur l’expérience chinoise et en fournissant des solutions avancées dans les domaines des réseaux intelligents, des systèmes de contrôle et de la mobilité électrique, selon un communiqué publié par le département ministériel.

La réunion a permis également de passer en revue l’expérience pionnière du groupe dans plusieurs pays en matière de développement de l’utilisation des énergies renouvelables, en donnant une présentation sur le classement mondial du groupe, qui emploie environ 200 mille personnes dans le monde entier, dont 20% exercent dans le domaine de la recherche et du développement et possèdent une vaste expérience dans le développement du secteur énergétique.

La ministre de l’Industrie a souligné, à cette occasion, l’importance d’établir des partenariats stratégiques avec des institutions de premier plan dont le groupe Huawei d’une manière qui soutienne les efforts de notre pays vers une croissance verte, notant la volonté du ministère et de ses structures de redoubler d’efforts pour faire avancer le processus de transition énergétique en Tunisie.

Elle a évoqué les tendances nationales visant à stimuler l’investissement dans les énergies propres et à atteindre 35 % de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2035 en plus de développer une infrastructure numérique , selon le même communiqué.

Il convient de signaler que Huawei se spécialise dans la fabrication de technologies de communication et d’ingénierie et a élargi ses domaines d’expertise pour inclure la fabrication de produits d’énergie renouvelable et la fourniture de solutions intelligentes dans ce domaine, en plus de la fabrication de voitures électriques et de la fabrication de composants de voitures électriques