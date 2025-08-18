Le 6 août, Gartner a publié le Magic Quadrant pour la gestion des conteneurs 2025, positionnant Huawei dans le quadrant des leaders. Cette reconnaissance est attribuée à l’expertise approfondie et aux investissements stratégiques de Huawei Cloud dans Cloud Native 2.0. Huawei Cloud est à l’avant-garde, en lançant plusieurs produits de conteneur innovants tels que CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) et le service distribué natif du cloud UCS. Ces produits fournissent l’infrastructure native du cloud optimale pour la gestion de charges de travail conteneurisées à grande échelle et évolutives dans les cloud publics, les cloud distribués, les cloud hybrides et les environnements de périphérie.

Huawei Cloud est compétitif dans tous les exemples d’utilisation étudiés, y compris les nouvelles applications natives du cloud, la conteneurisation des applications existantes, les conteneurs IA, les applications de périphérie et les applications cloud hybrides, en particulier dans le domaine des conteneurs IA.

Huawei Cloud est un contributeur open source actif et un leader dans l’écosystème de technologie native du cloud. En tant que contributeur de longue date à la Cloud Native Computing Foundation (fondation CNCF), Huawei Cloud a participé à 82 projets de la CNCF, détient plus de 20 postes de mainteneur de projet, et est le seul fournisseur de cloud chinois à occuper un poste de vice-président au sein du Comité de supervision technique (TOC) de la CNCF. Huawei Cloud a fait don de plusieurs projets à la CNCF, dont KubeEdge Karmada, Volcano et Kuasar, et a contribué à des projets de référence tels que Kmesh, openGemini et Sermant en 2024.

Huawei Cloud offre la matrice de produits de conteneur la plus complète du secteur, couvrant le cloud public, le cloud distribué, le cloud hybride et les scénarios de périphérie. Il a été largement adopté dans des secteurs tels que l’Internet, la finance, la fabrication, le transport, l’électricité et l’automobile, offrant une valeur native du cloud omniprésente. En outre, les services de conteneurs Huawei Cloud sont activement déployés dans le monde entier. La croissance rapide de l’informatique native du cloud est largement reconnue par les utilisateurs du monde entier et aide continuellement à la réussite des entreprises des clients.

Starzplay, une plateforme OTT au Moyen-Orient et en Asie centrale, a utilisé le CCI Huawei Cloud pour passer à une architecture sans serveur. Ce changement a permis à la plateforme de gérer des millions de demandes d’accès pendant la Coupe du monde de cricket 2024, tout en réduisant les coûts des ressources de 20 %.

Ninja Van, l’un des principaux fournisseurs de services logistiques rapides à Singapour, a entièrement conteneurisé ses services à l’aide de du CCE Huawei Cloud. Cette architecture de service d’IA native du cloud est à la fois agile et efficace, garantissant un service ininterrompu pendant les heures de pointe et améliorant l’efficacité du traitement des commandes de 40 %.

Chilquinta Energía, l’une des trois principales compagnies d’électricité du Chili, a mis à niveau sa grande plateforme de données vers une architecture native du cloud à l’aide du CCE Turbo Huawei Cloud. La nouvelle plateforme affiche une amélioration de 90 % des performances moyennes, propulsant Chilquinta vers des opérations plus intelligentes et automatisées.

Konga, la plateforme de e-commerce la plus complète du Nigeria, est entièrement passée à une architecture native du cloud basée sur CCE Turbo. Cette approche agile et flexible a efficacement assuré une expérience d’achat fluide pour ses millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Meitu, l’une des principales plateformes de création visuelle en Chine, exploite les services cloud CCE et Ascend pour gérer efficacement les ressources de calcul IA. Cela prend en charge le déploiement et l’inférence de divers modèles et algorithmes, assurant une itération rapide de la formation à grande échelle et permettant à 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels de partager leurs moments de vie en temps réel.

À l’ère de l’IA, Cloud Native 2.0 a été entièrement mis à niveau pour intégrer l’intelligence. Huawei Cloud construit une infrastructure AI native du cloud de nouvelle génération alimentée par des technologies d’IA avancées.

Dans le cloud pour l’IA, les clusters d’IA CCE forment l’infrastructure native du cloud pour les supernœuds CloudMatrix384. Ces clusters offrent une planification à grande échelle tenant compte de la topologie des supernœuds, une mise à l’échelle de la séparation PD, une mise à l’échelle automatique tenant compte des caractéristiques de la charge de travail de l’IA et des démarrages de conteneurs ultra-rapides. Ces fonctionnalités accélèrent considérablement l’entraînement et l’inférence de l’IA, améliorant l’efficacité globale des tâches d’IA.

L’IA révolutionne également l’expérience des services cloud. Huawei Cloud s’engage à intégrer l’IA dans ses offres cloud et a lancé CCE Doer. CCE Doer intègre des agents d’IA tout au long du processus d’utilisation des conteneurs, fournissant des Q&R, des recommandations et des diagnostics intelligents. Il peut diagnostiquer plus de 200 scénarios d’exception critiques avec un taux de précision des causes premières supérieur à 80 %, ce qui permet une gestion automatisée et intelligente des clusters de conteneurs.

Le natif du cloud évolue rapidement vers le sans serveur. Huawei Cloud propose deux produits de conteneur sans serveur : le CCE Autopilot du cluster Kubernetes sans serveur et l’instance de conteneur sans serveur CCI, qui permettent aux utilisateurs de se concentrer sur le développement d’applications et d’accélérer l’innovation des services. Les conteneurs sans serveur d’informatique générale et d’informatique générale Kunpeng récemment lancés améliorent la rentabilité de l’informatique jusqu’à 40 %, ce qui en fait la solution évolutive idéale pour les entreprises dont le trafic est multiplié par dix.

Huawei Cloud continuera à s’associer avec des opérateurs mondiaux pour faire progresser les innovations technologiques natives du cloud et partager ses réussites. Cette collaboration entraînera une transformation sans précédent du secteur, ouvrant de nouvelles opportunités pour une société numérique plus inclusive, plus accessible et plus résiliente.

——————————————————————————————-

Source : Gartner, Magic Quadrant for Container Management 2025, 6 August 2025

Limitations de responsabilité : Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche et ne recommande pas aux utilisateurs de technologies de ne sélectionner que les fournisseurs les mieux notés ou ayant reçu une désignation particulière. Les publications de recherche de Gartner contiennent des opinions des organisations de recherche et de conseil de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, en rapport avec cette recherche, y compris les garanties de valeur marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER, MAGIC QUADRANT et PEER INSIGHTS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.