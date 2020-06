Les services du ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption annoncent, dans un communiqué publié, lundi soir, que conformément à l’arrêté du chef du gouvernement du 30 juin 2017, les horaires d’été dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif durant les mois de juillet et d’août 2020, sont fixés comme suit :

– Lundi, mardi, mercredi et jeudi :de 08H00 à 14H30.

– Vendredi: de 08H00 à 13H30.