La ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, a annoncé que l’année 2026 marquera la reprise du recrutement dans la fonction publique, après plusieurs années de gel partiel. L’annonce a été faite lors d’une séance plénière conjointe de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l’examen du budget de son département.

Plus de 51 000 postes ouverts

Selon la ministre, 51 878 postes seront ouverts au titre de l’exercice 2026. Cette décision s’accompagne d’une régularisation administrative concernant 12 942 ouvriers de chantiers, 1 350 titulaires de doctorat, 13 837 enseignants suppléants du primaire et du secondaire, ainsi que 1 066 professeurs d’éducation physique.

Ces mesures, a-t-elle affirmé, visent à consolider la justice sociale et à renforcer le rôle de l’État dans la redistribution des opportunités d’emploi.

Un impact budgétaire maîtrisé

Michket Slama Khaldi a reconnu que ces recrutements pèseront sur les finances publiques, le déficit budgétaire étant estimé à 6,4 % dans le projet de loi de finances 2026. Elle a toutefois souligné que la relance de l’investissement devrait compenser partiellement cet impact.

Avancées dans la collecte fiscale

Concernant les recettes, la ministre a indiqué que la Direction générale des impôts (DGI) a collecté 5 498,4 millions de dinars (MD) jusqu’à fin octobre, dont 1 274,3 MD par voie directe.

Elle a ajouté que 4 957 personnes assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière ont été identifiées, permettant de recouvrer 555 MD en 2024. Par ailleurs, une enquête de terrain a ciblé 39 542 contribuables, aboutissant à la régularisation de plusieurs dossiers et à 30 583 nouveaux identifiants fiscaux en 2025, en plus de 4 843 autoentrepreneurs.

Soutien aux entreprises publiques

La ministre a assuré que les entreprises publiques continueront à bénéficier d’un accompagnement budgétaire. Certaines structures affichent des signes de redressement, tandis que d’autres restent fragiles. Elle a exclu toute privatisation, soulignant que le gouvernement s’emploie à étudier les causes structurelles de leurs difficultés dans le cadre d’une vision stratégique globale.