“Quelque 51 878 postes seront ouverts dans la fonction publique au cours de l’année prochaine dont 22 523 nouveaux postes seront destinés aux diplômés de l’enseignement supérieur au chômage depuis des années”, a fait savoir, mercredi, la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri.

Dans son intervention lors de la séance plénière conjointe consacrée à la présentation et à la discussion des projets de budget de l’État et du budget économique pour l’année 2026, Sarra Zaafrani Zenzri a souligné que la création de nouveaux emplois et la régularisation de la situation des ouvriers de chantiers, des professeurs et des instituteurs contractuels figurent parmi les priorités du gouvernement pour l’année prochaine afin de mettre fin à l’emploi précaire sous toutes ses formes et consacrer la justice sociale.

La cheffe du gouvernement a, en outre, indiqué que le renforcement de la prise en charge des personnes en situation de handicap ainsi que le développement des systèmes de protection sociale, de santé et d’éducation figurent également en tête des priorités de l’Etat.

Elle a souligné que le budget de l’Etat de 2026 a été élaboré du niveau local, puis régional, jusqu’aux pôles, afin de garantir la justice sociale et d’ancrer le rôle social de l’État.

Dans ce contexte, elle a révélé, que le gouvernement prévoit, dès l’année prochaine, une augmentation des salaires dans les secteurs public et privé ainsi que des pensions de retraite, et ce pour les années 2026, 2027 et 2028.

Le projet de loi de finances 2026 comprend aussi un ensemble d’articles relatifs à la promotion de l’emploi, notamment la prise en charge par l’État de la contribution patronale à la sécurité sociale, afin d’encourager le secteur privé à recruter.

La cheffe du gouvernement a également annoncé la révision du décret n°15 de l’année 2022 relatif aux sociétés communautaires, afin de simplifier les procédures, ainsi que l’allocation de 35 millions de dinars supplémentaires au Fonds de l’emploi pour soutenir la création de ces entreprises.

Elle a aussi indiqué que, dès l’année prochaine, le gouvernement travaillera sur le renforcement des systèmes de sécurité sociale et la diversification de leurs sources de financement, à travers la prorogation de la contribution de solidarité ainsi que l’instauration de nouveaux prélèvements et hausses de certains impôts et taxes, dans l’objectif de garantir la protection sociale et une couverture sanitaire universelle.

Par ailleurs, Zenzri a évoqué la poursuite des programmes d’autonomisation économique des catégories vulnérables, notamment les femmes rurales travaillant dans le secteur agricole, à travers la création de groupements féminins agricoles et de petits projets dans le cadre du programme « RAÏDET ».

Ce programme a permis, en 2025, la création de 5 610 projets, ayant généré 2 020 emplois, et prévoit l’acceptation de 1 000 nouveaux projets en 2026. Elle a ajouté que les efforts se poursuivront pour la mise en œuvre de programmes d’accompagnement des enfants menacés de décrochage scolaire, des personnes âgées et des personnes sans soutien familial.

La cheffe du gouvernement a aussi annoncé la mobilisation de fonds importants en faveur des personnes en situation de handicap, afin de faciliter leur inclusion financière et économique, outre les exonérations fiscales pour favoriser leur intégration dans la vie économique. Elle a assuré que le gouvernement œuvrera, dès l’année prochaine, à renforcer les programmes d’appui en faveur des familles à faible revenu et à réduire les disparités sociales et économiques.

Dans la présentation de la déclaration du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri a affirmé que le secteur de la santé constituera également une priorité nationale. Ainsi, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme de modernisation des établissements publics de santé, à travers la maintenance, l’équipement et le renforcement des hôpitaux régionaux et locaux en ressources humaines médicales et paramédicales.

Elle a également annoncé l’avancement des travaux de plusieurs nouveaux hôpitaux régionaux à Kairouan, Jelma, Thala, Haffouz, Makthar et d’autres villes, ainsi que de la création de centres spécialisés de traitement du cancer et d’unités de réanimation mobile dans plusieurs régions.

Selon la cheffe du gouvernement, de nouveaux projets d’hôpitaux seront aussi lancés dans certaines régions de l’intérieur, dont l’Hôpital du Roi Salman à Kairouan, dont les travaux débuteront au cours de ce mois.

Elle a par ailleurs annoncé la volonté du gouvernement de créer le premier hôpital numérique en Tunisie, précisant qu’il constituera une véritable transformation du système de santé en intégrant des technologies modernes et des services médicaux à distance.

Elle a expliqué que ce projet permettra de réaliser des examens médicaux et de les transmettre directement aux médecins à l’hôpital, avec la possibilité de prescrire des ordonnances électroniquement, sans que les patients aient besoin de se déplacer.

Dans le domaine de l’éducation, Zenzri a assuré que la mise en place du Conseil supérieur de l’éducation est imminente, afin de réformer le système éducatif et de revoir les programmes scolaires pour les aligner sur les exigences de la nouvelle économie et du marché du travail.

Elle a également souligné la poursuite des efforts visant à améliorer l’infrastructure des établissements éducatifs, notamment en zones rurales, et à améliorer les conditions d’hébergement et de transport scolaire des élèves.

S’agissant de la formation professionnelle, la cheffe du gouvernement a indiqué que les efforts seront axés sur l’adaptation des spécialités aux besoins des entreprises, à travers le développement de partenariats entre les centres de formation et le secteur privé, ainsi que la promotion de la formation dans les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les énergies renouvelables, offrant de meilleures perspectives d’emploi aux jeunes.