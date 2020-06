Les cours du pétrole à l’international sont en hausse lundi. Le prix du brent dépasse les 42 dollars/baril et celui de pétrole avoisine les 40 dollars.

Cette hausse a été favorisée par l’accord des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, dont la Russie. Selon le site prixdubaril.com, cet accord garantit en juillet, la prolongation des coupes de production de mai et juin.

“Face à la chute brutale de la demande et des prix du brut, les membres du cartel et leurs partenaires s’étaient engagés, le 12 avril 2020, à une réduction historique de leur production de 9,7 millions de barils par jour (MBJ) pour les mois de mai et de juin, qui devait passer à 7,7 MBJ à compter du 1er juillet.

Elle sera finalement de 9,6 MBJ pour le mois de juillet. La légère différence s’explique par la position du Mexique qui refuse de se plier à l’effort du groupe”, lit-on sur le site.

L’Observatoire national de l’énergie et des mines a précisé, de son côté, lundi, dans un communiqué, que cette hausse des prix intervient à la lumière de la levée progressive du confinement aux Etats-Unis.

Des observateurs parient sur la poursuite de la situation actuelle de réduction de la production à l’international “jusqu’à la fin de l’été et peut-être jusqu’à la fin de cette année, car la levée progressive du confinement n’a pas encore permis à la consommation de retrouver son niveau normal avant la crise du coronavirus, selon la même source.